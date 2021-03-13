英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議

泰晤士報：韋彥德短期定辭任否

《泰晤士報》報道引述當地高層人士（senior figures）稱，英國可透過撤回在港擔任法官的英國法官，抗議北京改變香港選舉制度。本港司法機構昨回覆本報查詢稱，現時終審法院共有14名來自其他普通法司法管轄區的非常任法官，其中10人來自英國（包括韋彥德）、3人來自澳洲、1人來自加拿大。司法機構表示，沒有來自英國非常任法官的辭職個案。

英國最高法院則回覆本報查詢稱，韋彥德一直密切監察香港事態發展，包括全國人民代表大會批准更改香港的選舉安排，韋彥德並一直與外相藍韜文及司法大臣白樂彬保持密切聯繫，以及與他們一起因應上述發展正審視自1997年以來英國法官任職協議的執行情况，最高法院冀適時再補充。

行政長官去年接納終審法院首席法官的建議，將韋彥德的任期延續3年，至2023年5月30日。