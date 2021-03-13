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美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治

【明報專訊】全國人大會議通過修改香港選舉制度後，歐盟、美國、澳洲等多國先後批評譴責，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）譴責中方做法是對香港民主的持續攻擊，國務院聲明更稱中方旨在限制港人政治參與、減少民主代表及扼殺政治辯論。歐盟發聲明稱人大決定將對香港民主和政治多元化帶來重大影響，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）認為修改本港選舉制度將削弱本港的民主架構。

美料下周與華對話「很艱難」

普萊斯表示，全國人大通過修改香港選舉制度是直接攻擊香港自治、自由和民主進程，又稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月18日在阿拉斯加與中國官員會面時，將坦率指出中國的行動如何挑戰美國的價值，普萊斯預期屆時的對話「會很艱難」。

澳洲外交部長佩恩在Twitter表示，關注中方更改香港的選舉制度，認為將削弱本港的民主架構，而港人必須有政治表達的基本自由。歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）代表歐盟發聲明稱，中方的決定將對香港民主和政治多元化帶來重大影響，稱權力將集中於非民主選舉誕生的選舉委員會，並降低立法會的代表性。

張曉明：外國無權說三道四

另外，歐盟就本港2020年的政治和經濟發展發表報告，稱中央政府承諾保障本港的高度自治、民主原則、基本自由至2047年，惟去年本港在該三方面進一步被侵蝕。

港澳辦副主任張曉明昨表示，香港選舉制度的設計和完善純屬中國內政，任何外國都無權說三道四，又質疑美國政客有何道德資本，對香港選舉制度指手劃腳。他又說港澳辦主任夏寶龍、副主任鄧中華和他本人，去年被美方列入所謂的制裁名單，對此他深以為榮；形容反制措施一定讓對方「長記性」。

相關字詞﹕博雷爾（Josep Borrell） 港區國安法 佩恩（Marise Payne） 普萊斯 修改香港選舉制度

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