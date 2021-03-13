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譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官

【明報專訊】全國人大前日通過修改香港選舉制度的決定，包括設立特首、選委會、立法會候選人資格審查委員會。全國人大常委譚耀宗估計，委員會是一個獲授權的法定組織，成員應包括熟悉《基本法》及相關法律的人，他同意人代、政協和基本法委員會委員較為熟悉。資深大律師翟紹唐建議委任社會上德高望重的人，如兩位退休終審法院法官。民主黨前主席李永達相信，委員會只需提出不信候選人真誠愛國就可不讓民主派參選，候選人未必能對決定提司法覆核。

李永達：遭DQ參選人或難覆核

港澳辦副主任鄧中華昨在新聞發布會表示，資格審查委員會是落實「愛國者治港」的重要制度保障，目的是要把「反中亂港分子」排除在香港特區管治架構之外，對候選人做資格審查，與基本法保障香港居民的權利，包括選舉權和被選舉權是兩回事，不存在任何的矛盾和衝突。

資深大律師翟紹唐昨出席團結香港基金交流會表示，資格審查委員會相當重要，他建議委員會的規模「不需要很大」，人數約為12至20人，由社會具知名度、公信力的人主持，例如是兩位退休終院法官、立法會前主席、前特首或前政府官員，其他成員亦需是「社會德高望重、有名望，大家都接受的」。

譚：當選後委會續監察

譚耀宗昨稱，委員會未有具體細節，但審查候選人資格非「鍾意點就點」，而是按基本法、《港區國安法》、人大常委會就基本法104條的解釋和人大就立法會議員資格的決定等為依據，委員會會從候選人過去言論及行為評估是否可信賴，當選後亦會繼續監察。他說委員會亦要有強大的秘書處，助成員收集及分析大量資料。

劉兆佳：委員應能獨立調查

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，資格審查委員會應有獨立調查能力，建議有需要時駐港國安公署和警方國安處可協助；他認為成員多數會由政府官員、有社會名望的人組成。

李永達則認為，設資格審查委員會代表選舉主任不被信任，因擔任選舉主任的政務官要看規則做事，而完全受到控制的委員會才會獲北京信任。

相關字詞﹕劉兆佳 翟紹唐 李永達 資格審查委員會 譚耀宗

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