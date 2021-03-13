被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源

張曉明昨在新聞發布會強調，反中亂港分子繼續堂而皇之坐在立法會議事大廳「一個都嫌多」、不能允許。他又說，「反中亂港分子」和反對派特別是「泛民主派」不能簡單劃等號，反對派特別是「泛民主派」中也有愛國者，他們將來仍可依法參選、依法當選。

稱泛民也有愛國者 可參選

張形容，港區國安法的訂立和修改香港選舉制度是珠聯璧合。至於下一步的制度改革，他強調，這些制度「完善」都會按照「一國兩制」方針在《基本法》框架內推進，例如要正本清源和撥亂反正的教育領域。

葉建源稱，不清楚張曉明「要清、要撥的是什麼」，過去兩年都聽到類似說法，但社會上出現衝突是源於政府處理出問題，而不在於教育，歸咎教育界是不公平。他稱，事實上針對教育界的措施已推出，張曉明所說的正在發生。

葉建源：衝突源於政府失當

歸咎教育界不公平

港區人代、教聯會會長黃均瑜表示，看不到中央如何出手，認為可能是提意見，最終都由特區政府自行做。他形容「愛國者只能從教育出來」，教育界絕大部分教師都無問題，但當中有激進的人，認為日後中央可幫忙，讓教師更多了解近年國內發展，令他們發自內心認同國家；他認為，課程、考試亦出問題，如課程「通識化」，「只問利弊、不問對錯」，否則不會如此多學生參與違法活動。