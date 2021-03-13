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港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」

【明報專訊】港澳辦副主任張曉明昨日形容，全國人大修改香港選舉制度是「微創手術」、亡羊補牢，而《基本法》所確立特首和立法會選舉最終達至普選的目標不會改變。另一副主任鄧中華稱，重設立法會選委會議席不能說是「倒退」，「循序漸進」不能理解為每次選舉直選成分都要增加，強調只要總方向和趨勢是擴大民主，就是好制度。全國人大常委譚耀宗稱未知常委會何時召開，他點名全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表可晉身第五界別；鄧中華昨說，全國政協委員中的香港永久居民都將成為選委。

張曉明：涉奪權反奪權 無退讓餘地

全國人大通過修改香港選舉制度的《決定》，人大常委會將開會根據決定修改《基本法》附件一、附件二。張曉明昨在國務院新聞發布會表示，「修例風波」演變為社會動亂，充分證明香港當前存在的主要問題，不是要否民主，民主步伐快慢的問題，「而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，形容沒有退讓的餘地。他重申，今次的決定與《港區國安法》是「一套組合拳」。

全國人大常委會法工委副主任張勇透露，中央有關部門包括一些法律專家共同成立專門起草班子，廣泛調研，過程中多次徵詢特首、政府主要官員、立法機關負責人及香港各界代表的意見，有關部門亦舉行了研討會和多場座談會。他說，香港可根據實際情况、修訂後的附件一、附件二和本地有關法律的規定，自行決定立法會選舉日期。

譚耀宗：青聯工商聯港代表可躋新界別

鄧中華：特首議員選民同 鞏行政主導

立法會將重設選委會議席，被問到是否民主倒退，鄧中華說選委會由香港不同界別、階層的代表組成，具有廣泛代表性，選舉產生部分立法會議員，參與立法會候選人的提名，有助突破某個界別、地區、團體的利益局限，補充現行制度下功能組別、直選代表性的不足；由選委會選舉產生特首和部分立法會議員，使兩者的選民基礎上有共同點，有利行政、立法的順暢溝通，鞏固行政主導體制。

鄧中華說，屬第五界別的香港全國政協委員、港區人代、全國性團體的香港代表，國家意識強，由他們擔任選委會委員，有利在選委會中強化國家元素，把維護國家利益和維護香港利益有機結合。現時全國政協委員中有124名「香港特邀人士」，另外亦有不少港人循其他界別出任政協，如體育界林大輝、醫藥衛生界高永文，總數逾200人。

日後參選特首需取得選委會五大界別最少各15票提名，全國政協常委唐英年昨形容門檻相當合理，15票只佔界別總人數的5%；他稱自己無意再參選特首。

直選或棄比例代表制

翟紹唐倡18區均雙議席單票制

至於立法會的90席如何分佈，譚耀宗昨稱仍要討論，但全國人大副委員長王晨曾表示，選委會議席將佔較大比例，相信此意見會受重視；他又說常委會將討論地區直選是否續用比例代表制、選委會部分界別是個人票或團體票等。

資深大律師翟紹唐昨出席團結香港基金交流會稱，冀日後的直選議席35席「盡可能不改」，或可由現時的比例代表制改為「雙議席單票制」，他建議，按現時全港18區的選民基礎，每區選出兩席，即直選議席36席，而功能組別為20至25席、選委會代表為20至24席，組成會較易受香港市民歡迎和接受。

民主黨：溫和建制亦難入閘選特首

選委會取消區議員代表席位，民主黨前主席李永達稱不同意，他提到《基本法》附件一有提及選舉特首要有區域性組織代表，認為民主派於區議會勝出較多議席，故中央輸打贏要；又指特首選舉入閘門檻需在5個界別都要有提名，會令建制派內相對溫和的人難以參與，認為上屆候選人曾俊華都難入閘 。

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相關字詞﹕翟紹唐 田北辰 鄧中華 譚耀宗 港澳辦主任張曉明

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