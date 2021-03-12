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【Emily】想辯論 何柱國：林鄭選 我必選

【明報專訊】全國政協常委何柱國（圖）多次登報，向特首林鄭月娥發公開信，批評政府施政。出年有新一屆特首選舉，何柱國噚日接受無綫（TVB）新聞部訪問時，被問到有冇擔任政府職務嘅意願，佢回答有可能選特首，但並非為咗贏，而係話如果林太競逐，佢一定會參選，「因為佢（林太）講過一句說話，佢認為佢嘅建設多過破壞。我對呢句說話有啲唔同睇法，所以我想睇睇佢建設咗啲咩」。何柱國再被問到林太破壞咗啲咩，佢只係答「所以大家要辯論」。

林鄭：倘講道理 隨時可發生

林太噚日傍晚喺記者會被問到點睇何柱國想同佢辯論，佢無點名回應，只係話時常都好歡迎同議會或一啲人談論香港嘅議題，只要大家都係客觀、持開放態度，擺事實、講道理，隨時都可以發生。

另外，林太接受鳳凰衛視訪問，被問到會唔會競逐連任，佢拒絕回答，話自己好多嘢要做，每日要處理好多問題，但覺得香港有人才，只係以往政治局面混亂不堪，想做事會被人拖後腿，但如果今次能夠完善選舉制度，佢好希望有更多有能力嘅人參選特首，管理未來嘅香港。林太仲喺訪問分享，未來特首要加多一個條件，係要做好「一國兩制嘅捍衛者」，維護中國《憲法》同《基本法》，仲要要係一個好堅定嘅特首，「要堅守原則，唔可以太受外面聲音或不同意見影響」。

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