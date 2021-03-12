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2021年3月12日星期五
港聞二
健身群組爆發 袁國勇料邁第5波 3日逾50人染疫 波及多店多校 指如歌舞群組
群組涉港怡醫生匯豐總行職員 半山8廈強檢
澤安邨富澤樓增兩宗 初確保安居福榮街疫廈
高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危
詢內科學院研接種指引 長期病患打針否難劃線
未答BioNTech棄針量 醫局籲不打者撤預約
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天水圍天富苑污水持續陽性 4校強檢
主教山配水庫評一級建築 古諮會：列法定古蹟「時間問題」
律政司保釋覆核首敗 黃碧雲暫獲自由 伍健偉被撤保 「撐住呀，10年後再見」
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冒業主申按 蘇錦樑胞弟囚47月
可卡因泡紙 警掃毒3800萬
刀傷前男友 26歲女自插腹危殆
評改選制 議事論事遭抽起 港台節目中斥屬大倒退 李華明：倘因此禁播匪夷所思
揶揄陳茂波「幻術師」 《華爾街日報》：勿再游說「港沒變」
林少忠任法律草擬專員
救護M作供：英龍圍白衣圍市民 後有白衣倒地 飛天南等阻救護 救護救「飛天南」
流水式集會案 控方：無權爭議不反對書合憲性
沙田村屋塌天台簷篷 20人疏散無人傷
自殺崖兩日兩人亡 31歲男子疑輕生墮斃
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【明報專訊】（請看附圖）
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