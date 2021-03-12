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沙田村屋塌天台簷篷 20人疏散無人傷

【明報專訊】沙田昨日發生罕見塌簷篷事件。銅鑼灣村一幢3層高村屋，頂層斜瓦、圍牆及地台昨午突然倒塌，連帶2樓露台亦被壓毁，沙石與雜物飛墜地面，事件中沒有人受傷。警方及消防接報到場協助受影響居民疏散至安全位置，倒塌原因仍有待深入調查。

現場為沙田銅鑼灣山路銅鑼灣村89號一幢村屋，昨午3時許，頂層斜瓦、圍牆及地台突然倒塌，連帶二樓約1.2米乘7.2米露台被壓毁，沙石與雜物墜至地面，多名居民報警求助。警方接報到場，臨時將村屋附近範圍封鎖，消防於瓦礫及附近仔細搜查，同時亦帶部分居民疏散。村屋頂層部分連帶鋼筋的石屎搖搖欲墜，瓦礫及雜物散落一地。據了解，一對夫婦居於該村屋二樓連天台，事發時他們剛離開單位，事件中沒有人受傷。有居民稱，幸好該村屋為單邊，相對較少人途經。

地下住戶稱事發巨響如地震

現場消息稱，89、91、93號3幢村屋平排相連，9個單位合共約20人需臨時疏散，部分居民帶同行李篋離開，警方於現場為受影響居民登記資料。相關部門人員及消防事後登上村屋天台查看，倒塌原因仍有待調查。

村民謝女士表示，事發時先聽到類似傾倒泥沙的「沙、沙」聲，接連聽到有重物墜地巨響，外出查看時，見到對面村屋頂層倒塌，「原來咁大鑊，冧得咁神奇」。銅鑼灣村村屋約於1980年代開始，陸續改建或加建為西班牙式村屋，由不同承建商興建。另外一名事發時在該村屋地下單位的女住戶，由消防帶至安全位置時猶有餘悸，並向鄰居稱當時巨響好似地震。

屋宇署發言人回覆稱，事發後隨即派員到場視察，村屋整體結構沒有明顯危險，將安排承建商於今天拆除鬆脫部分。該村屋已臨時被圍封，所有住戶暫時遷出。

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