流水式集會案 控方：無權爭議不反對書合憲性

7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。其中黎智英及梁國雄因分別涉違《港區國安法》而還押，兩人昨早被解到法庭應訊，其間有向旁聽人士揮手，亦不時望向旁聽席。

控方稱終院已裁合憲

辯方早前爭議，《公安條例》第17及17（A）條容許警方可透過不反對通知書制度，阻止、停止或解散被反對或有違批准條件的公眾遊行，做法限制了市民行使遊行集會自由的權利；而違反相關罪行的最高刑罰為判監5年亦不合比例，會為欲行使集會權的人帶來寒蟬效應。

代表控方的資深大律師余若海陳辭時，引用終審法院於2005年的梁國雄涉舉行未經批准集結一案指出，當時終院已裁定相關制度合憲，而由於終院的決定具約束力，因此不論制度的合憲性或刑罰合比例與否，辯方現時無權爭議。余若海又稱，不反對通知書的制度目的為保障公共秩序，讓警方可及早準備，並非如辯方所指制度只為「通知政府」，也無證據顯示監禁5年的最高刑罰帶來寒蟬效應。

控方引2000年立會議員發言

辯方質疑與本案無關

余若海另提及2000年立法會欲修改相關刑罰的動議，並讀出當年部分立法會議員的發言，包括本案被告李柱銘、何俊仁及吳靄儀等，指出當年立法會經討論後亦無修改刑罰，冀法庭考慮此點。余若海胞姊、辯方代表之一的資深大律師余若薇，一度就此提出反對，認為與本案無關，並質疑余若海是否暗示立法會的討論結果可代替法庭的審判權。余陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（7.21襲擊案）