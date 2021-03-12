港聞

港聞二

流水式集會案 控方：無權爭議不反對書合憲性

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7人早前否認組織和參與前年8月18日維園流水式集會，法官前日裁定表證成立，7人昨在西九龍裁判法院均表示不自辯及不傳召證人，控辯雙方開始結案陳辭。就辯方爭議《公安條例》中不反對通知書制度的合憲性及相關最高刑罰是否合比例，控方認為，由於終審法院已就該條例作出具約束力的裁決，辯方現時無權爭議制度的合憲性及相關刑罰是否合比例。

7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。其中黎智英及梁國雄因分別涉違《港區國安法》而還押，兩人昨早被解到法庭應訊，其間有向旁聽人士揮手，亦不時望向旁聽席。

控方稱終院已裁合憲

辯方早前爭議，《公安條例》第17及17（A）條容許警方可透過不反對通知書制度，阻止、停止或解散被反對或有違批准條件的公眾遊行，做法限制了市民行使遊行集會自由的權利；而違反相關罪行的最高刑罰為判監5年亦不合比例，會為欲行使集會權的人帶來寒蟬效應。

代表控方的資深大律師余若海陳辭時，引用終審法院於2005年的梁國雄涉舉行未經批准集結一案指出，當時終院已裁定相關制度合憲，而由於終院的決定具約束力，因此不論制度的合憲性或刑罰合比例與否，辯方現時無權爭議。余若海又稱，不反對通知書的制度目的為保障公共秩序，讓警方可及早準備，並非如辯方所指制度只為「通知政府」，也無證據顯示監禁5年的最高刑罰帶來寒蟬效應。

控方引2000年立會議員發言

辯方質疑與本案無關

余若海另提及2000年立法會欲修改相關刑罰的動議，並讀出當年部分立法會議員的發言，包括本案被告李柱銘、何俊仁及吳靄儀等，指出當年立法會經討論後亦無修改刑罰，冀法庭考慮此點。余若海胞姊、辯方代表之一的資深大律師余若薇，一度就此提出反對，認為與本案無關，並質疑余若海是否暗示立法會的討論結果可代替法庭的審判權。余陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（7.21襲擊案）

上 / 下一篇新聞

健身群組爆發 袁國勇料邁第5波 3日逾50人染疫 波及多店多校 指如歌舞群組
健身群組爆發 袁國勇料邁第5波 3日逾50人染疫 波及多店多校 指如歌舞群組
群組涉港怡醫生匯豐總行職員 半山8廈強檢
群組涉港怡醫生匯豐總行職員 半山8廈強檢
澤安邨富澤樓增兩宗 初確保安居福榮街疫廈
澤安邨富澤樓增兩宗 初確保安居福榮街疫廈
高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危
高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危
詢內科學院研接種指引 長期病患打針否難劃線
詢內科學院研接種指引 長期病患打針否難劃線
未答BioNTech棄針量 醫局籲不打者撤預約
未答BioNTech棄針量 醫局籲不打者撤預約
話你知：臨牀對照組打鹽水者敏感 揭因蟻咬
話你知：臨牀對照組打鹽水者敏感 揭因蟻咬
天水圍天富苑污水持續陽性 4校強檢
天水圍天富苑污水持續陽性 4校強檢
主教山配水庫評一級建築 古諮會：列法定古蹟「時間問題」
主教山配水庫評一級建築 古諮會：列法定古蹟「時間問題」
律政司保釋覆核首敗 黃碧雲暫獲自由 伍健偉被撤保 「撐住呀，10年後再見」
律政司保釋覆核首敗 黃碧雲暫獲自由 伍健偉被撤保 「撐住呀，10年後再見」
伍健偉支持者聞判落淚 保安喊「滾出去」惹爭執
伍健偉支持者聞判落淚 保安喊「滾出去」惹爭執
腿傷臀潰瘍 女童兄坐行難 虐殺案法醫作供 稱女童自殘受傷可能小
腿傷臀潰瘍 女童兄坐行難 虐殺案法醫作供 稱女童自殘受傷可能小
冒業主申按 蘇錦樑胞弟囚47月
冒業主申按 蘇錦樑胞弟囚47月
可卡因泡紙 警掃毒3800萬
可卡因泡紙 警掃毒3800萬
刀傷前男友 26歲女自插腹危殆
刀傷前男友 26歲女自插腹危殆
評改選制 議事論事遭抽起 港台節目中斥屬大倒退 李華明：倘因此禁播匪夷所思
評改選制 議事論事遭抽起 港台節目中斥屬大倒退 李華明：倘因此禁播匪夷所思
揶揄陳茂波「幻術師」 《華爾街日報》：勿再游說「港沒變」
揶揄陳茂波「幻術師」 《華爾街日報》：勿再游說「港沒變」
林少忠任法律草擬專員
林少忠任法律草擬專員
救護M作供：英龍圍白衣圍市民 後有白衣倒地 飛天南等阻救護 救護救「飛天南」
救護M作供：英龍圍白衣圍市民 後有白衣倒地 飛天南等阻救護 救護救「飛天南」
沙田村屋塌天台簷篷 20人疏散無人傷
沙田村屋塌天台簷篷 20人疏散無人傷
自殺崖兩日兩人亡 31歲男子疑輕生墮斃
自殺崖兩日兩人亡 31歲男子疑輕生墮斃
疫初劫600卷廁紙 3人囚40月
疫初劫600卷廁紙 3人囚40月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】想辯論 何柱國：林鄭選 我必選
【Emily】想辯論 何柱國：林鄭選 我必選
【Emily】官員出稿撐改選舉制 3司欠陳茂波有因
【Emily】官員出稿撐改選舉制 3司欠陳茂波有因
【Emily】訪巴基斯坦新聞社人員 官媒：外國專家撐《決定》
【Emily】訪巴基斯坦新聞社人員 官媒：外國專家撐《決定》
【Emily】胡志偉預計獄中可讀兩學位
【Emily】胡志偉預計獄中可讀兩學位
【Emily】許智峯越洋覆核律政司撤控決定
【Emily】許智峯越洋覆核律政司撤控決定
【Emily】吳克儉話檢測樽難攞 促多補貨
【Emily】吳克儉話檢測樽難攞 促多補貨