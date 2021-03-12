港聞

港聞二

救護M作供：英龍圍白衣圍市民 後有白衣倒地 飛天南等阻救護 救護救「飛天南」

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案審訊，昨踏入第14天，當日拯救外號「飛天南」的被告吳偉南的救護員M作供。他表示當晚在英龍圍打算協助一名被白衣人包圍的男子時，被告鄧懷琛阻擋他並斥「有救護員打人呀」、「你係咪幫住佢？」；及後另一被告吳偉南突然倒下，一度心跳停頓，獲M施救後才恢復脈搏。控方播放片段，稱當時鄧和吳曾持棍襲擊他人，但鄧的代表律師表明爭議身分，吳的代表律師則稱會爭議打人指控。

元朗站不同位置均有求助

曾要求消防增援警察到場

救護員M憶述，當晚他和隊員約晚上11時接報到元朗站，白衣人正在叫囂，因元朗站不同位置均有市民求助，他向消防處控制中心要求增援及警察到場。當時有5至6名傷者分佈在J出口與閘內廁所之間，主要是手腳擦傷及受驚。

庭上片段見吳偉南指罵市民

其後M沿 J出口到近英龍圍的地面工作，當時英龍圍的牌坊有白衣人起哄，他看到白衣人包圍並拉址一名男子，他認為該男子需要協助，而且現場氣氛需要緩和，上前勸喻白衣人冷靜，並表示要為男子檢查，但有人喝罵他及用身體阻擋他，其中包括鄧懷琛，最終M未能為男子檢查。庭上播放片段顯示，當時白衣人與從元朗站走下去的市民口角，其間鄧懷琛曾拉扯一名黑衣男，吳偉南則指罵市民，及後白衣人揮棍襲擊並擲物，市民退回元朗站。

M續稱，正當他打算再步上元朗站找傷者時，突然有人呼喚他，他轉身看到一名白衣男倒臥在地。當時該白衣男鼻樑流血，初時清醒，後來情况惡化，對外界無反應，經急救後才恢復脈搏，最終M將該白衣男送上救護車。片段所見，當白衣人追打退回元朗站的市民時，吳突然倒地，有白衣人大叫「你哋打×死人呀」，救護員上前為吳急救。

控方播片段 兩被告追打市民

控方又播放其他公開片段，指鄧及吳初時與人口角，繼而動武，兩人均手持棍棒在英龍圍外追打市民，其間有市民倒地，吳見狀仍揮棍擊打倒地者。控方又表示，片段清楚拍到鄧與白衣人一同走上J出口，持棍狀物指嚇市民。辯方表明，會爭議片中人並非鄧懷琛；至於吳偉南，辯方稱雖不爭議其身分，但會爭議打人的指控。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

■今天聆訊預告：

˙救護員M繼續接受辯方盤問

˙M作供完畢後，控方會傳召證人N和O作供

明報記者

（7.21襲擊案）

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