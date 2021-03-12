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港聞二

揶揄陳茂波「幻術師」 《華爾街日報》：勿再游說「港沒變」

【明報專訊】美國傳統基金會本月初將香港剔出其編製的《經濟自由度指數》，有份協辦該指數的《華爾街日報》昨刊登財政司長陳茂波投稿，稱香港仍有一國兩制，應當留在經濟自由指數。該報同時發表一份語調強硬的評論，以「香港的幻術師」（Hong Kong's Illusionist）為題，稱陳茂波正在「援引一個已經不存在的制度」。

稱陳強調一國兩制 卻不提中國不認聯合聲明

該評論以編輯部署名，開首直言「幾乎同情」（almost sympathize）陳茂波，因他要進行一項不可能的任務，就是要否認香港已逐漸變成一般內地城市這個有目共睹的事實。評論又揶揄，陳茂波一再強調一國兩制，卻沒有提到這制度來自1984年《中英聯合聲明》，而早在2017年該聯合聲明已被中國外交部稱是歷史文件，只屬一紙空文。

舉黎智英案加國人被捕 反問還有經濟自由否

《華爾街日報》亦嚴厲批評陳茂波，稱他想讓人相信所謂經濟自由與政治打壓無關。文章列舉多個例子反駁，包括兩名加拿大人被中國政府拘捕，以威脅加拿大不要引渡孟晚舟到美國；又如《蘋果日報》創辦人黎智英被捕一事顛覆了普通法原則下「保釋假定」（presumption of bail）；其他例子包括國泰航空因有空中服務員曾參與社會運動而被內地禁飛，以及前特首梁振英因匯豐未有及時表態支持《港區國安法》而公開呼籲抵制。文中更引用港澳事務辦公室主任夏寶龍早前的「愛國者治港」言論，反問陳茂波這樣的香港是否還算有經濟自由。

在總結中，文章建議陳茂波勿再嘗試游說國際「香港沒有改變」，並呼籲陳茂波接受一個事實，就是他本人正在為國家主席習近平這個香港真正掌舵人宣傳。

相關字詞﹕幻想 評論文章 一國兩制 陳茂波 美國傳統基金會 華爾街日報

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