評改選制 議事論事遭抽起 港台節目中斥屬大倒退 李華明：倘因此禁播匪夷所思

港台：爭議節目播出前 高層會檢視

港台回應稱不評論個別個案，重申為加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長及港台高層管理人員在具爭議的節目播出前會檢視節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則要求。

《議事論事》逢星期四晚上8時播出，上星期四照常播放，當日節目以《國安法》起訴47名民主派及「愛國者治港」作主題，訪問紫荊黨創辦人黃秋智、李芝融和元朗區議員伍健偉。

李質疑仍否有言論自由 促處長交代

不過昨日《議事論事》突被抽起，港台網頁亦刪去預告介紹，改為重播《卓越教室》，訪問獲「行政長官卓越教學獎」的教師，節目旁顯示「由於節目調動關係，原定節目取消播映」。據了解，港台於昨晚7時45分即節目播出前15分鐘決定抽起。

翻查資料，昨晚《議事論事》討論中央修改本港選舉制度後對本港政局的影響，主持為曾鈺成，兩名嘉賓為李華明及袁彌昌；亦有訪問學者兼時事評論員馬嶽。

李華明表示，他作為過來人，過去參與多次選舉，在節目中批評今次中央修改本港選舉制度是「大倒退」，目的要全面控制本港選舉方法，令民主派影響力大減，認為今次中央是「下重藥」。他稱與曾鈺成就選舉框架討論，認為自己算是溫和的「和理非」，若其言論導致節目被抽起則匪夷所思，質疑香港是否仍有言論自由，「現時港台對言論容忍程度係咪咁低」，認為廣播處長李百全要交代。

嘉賓袁彌昌詫異：監製已審尺度

袁彌昌稱，港台周二邀請訪問，他昨早到港台拍攝，對港台即日抽起節目極詫異，又稱訪談期間節目監製已審視節目尺度，沒料到仍不能播放，形容做法是「退步」，不必要地令傳媒機構受影響，認為港台需交代原因。