可卡因泡紙 警掃毒3800萬

乘的士運貨到工廈

男女扣查 司機保釋

搬貨時被捕的男女為26歲姓佘女子及30歲彭男子，涉嫌販毒被扣查。另外被捕的61歲姓黃男的士司機，已獲准保釋，4月中旬向警方報到。

有販毒集團將液態可卡因浸泡紙張，再運送紙張到工廈單位和劏房單位儲存及分銷中心供應本地市場。警方毒品調查科經調查後，本周二（9日）拘捕2男1女涉嫌販毒，並檢獲逾800張曾浸過液態可卡因的紙張及42公斤氯胺酮，總市值達3800萬元。

浸毒紙藏紙皮夾層

真空膠袋包裝

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，探員根據線報及經深入調查後，周二晚約7時於下鄉道截查一對正從的士搬貨到工廈男女，在3個紙箱發現約800張曾浸泡液態可卡因的紙張，並以真空膠袋包裝藏於紙皮夾層，相信經加工後可提煉出約8公斤可卡因。另於的士搜出兩個卡式石油氣爐、數個煲、筲箕等製毒及包裝工具，遂以涉嫌販毒拘捕該對男女及的士司機。

警方同日再搜查油麻地文苑街與被捕男女有關的劏房，再檢獲3袋共重42公斤氯胺酮。行動中，檢獲毒品市值約3800萬元。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。