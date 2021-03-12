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腿傷臀潰瘍 女童兄坐行難 虐殺案法醫作供 稱女童自殘受傷可能小

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父及繼母長期虐待，女童最終因敗血症而死，案件昨於高院續審。為女童驗傷的法醫供稱，女童身上有133處新傷舊患，從頭皮出血、肩部潰瘍到手腳傷口結焦，相信自殘受傷可能不大。為女童兄長驗傷的法醫表示，男童傷勢遍佈身體多處，其中臀部一道潰瘍傷痕，估計經藤條或拖鞋重複拍打，應難正常坐下，加上腿部其他傷口，可能無法正常步行。

3名被告依次為女童Z的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。事主為案發時5歲的女童Z，以及其兄長、案發時8歲的男童X。

女童新傷58處 舊傷75處

為女童驗傷的法醫郭嘉琪供稱，女童有58處新近傷口以及75處舊患，包括擦傷、裂傷、傷口結焦結疤、膿腫和潰瘍等。女童頭部有11處傷口，眼角、下唇和頸部擦損，背部、心口等有線狀傷痕。郭表示線狀傷痕可能由尖形物件造成，例如藤條和衣架。控方在庭上展示從被告寓所搜出的藤條，郭表示女童傷勢可能由藤條造成。

左肩右膝大面積潰瘍

傷口深入至軟組織

郭提及，女童頭皮深度瘀傷，顯示近期出血的症狀，傷勢在死前一兩日內已出現，估計其頭部撞到硬物，例如被拋撞天花板大約10次。郭又說女童不少舊患未癒，同一位置再添新傷，最嚴重傷口是其左肩及右膝大面積潰瘍，由於傷口深入至軟組織，整片皮膚無法癒合。

傷口非致命 感染致敗血症

郭認為女童身上傷口不致命，但化驗結果顯示其血液樣本含大量細菌，估計傷口受感染，細菌入侵肺部等多個器官，最終引發敗血症致死。郭又表示，胸腺是人體重要的免疫器官，10歲以下兒童的胸腺應重16至40克，女童的胸腺僅5克重。

辯方問到，女童頭部瘀傷會否與跌倒有關，郭表示有可能，但稱跌倒一次不足以造成頭部傷勢，女童死前兩日內多次跌倒才會出現類似傷痕。

另一法醫傅家聰為男童X撰寫傷勢報告，表示男童面部、肩膊、背部和手腳等多處有瘀痕和裂傷，估計部分傷勢由拖鞋、藤條和拳頭所致，故疑有人向男童施虐。傅又指出，由於傷口新舊程度不一，男童亦反映自己被體罰，相信他被毆打受傷一段時間。

傅提到，男童臀部有一片潰瘍傷痕，原本只是裂傷，但經藤條及拖鞋重複拍打，傷口愈來愈大，最後無法癒合。被問到傷勢如何影響日常生活，傅表示男童臀部受傷，應難以正常坐下，加上他腿部有其他傷口，可能使其無法正常步行。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

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