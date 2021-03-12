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伍健偉支持者聞判落淚 保安喊「滾出去」惹爭執

【明報專訊】「天水連線」元朗區議員伍健偉昨被高等法院撤回保釋，須繼續還押。有支持者知悉裁決後傷心落淚，並一度與法庭保安發生爭執。與伍健偉同屬天水連線的成員林進在庭外表示，伍精神狀態良好，已慢慢適應還押生活，又呼籲港人繼續「撐下去」。

大批警員昨早開始在金鐘法院一帶佈防，包括在港鐵金鐘站截查多名市民，同時安排多名警員在法院一帶巡邏，以及在法院多處拉起橙帶封鎖線。有警員帶同警告違反國安法的紫旗到場視察，法院外的金鐘道亦停泊10多輛警車。

天水圍居民赴高院旁聽 「唔算係乜嘢」

有市民早上8時多陸續到場取籌，未見排隊人龍。就本案聆訊每次到場旁聽和送囚車的李小姐表示，特意從天水圍到高等法院聽審，「佢哋（被告）無飯食無涼冲無得返屋企，我哋唔算係乜嘢」，又多次反問「佢哋犯咗咩罪呀？佢哋都係為香港、為我哋」。另有到庭旁聽的婆婆表示，因昨日聆訊只涉兩被告，擔心旁聽人數太少，故到場支持。

法庭宣布裁決後，有支持者在庭外傷心落淚，一度遭法庭保安要求「滾出去」，雙方隨即爭執，需多名保安和警員到場調停，該保安最終向眾人道歉。林進在庭外表示，伍健偉起初精神狀態較緊張，但目前已平復，兩人見面時有閒話家常，包括談及伍喜愛的足球隊伍。林又稱，無論哪名被告獲得保釋，日後都要面對長時間的審訊，呼籲港人繼續「撐下去」。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕天水連線 伍健偉 35+大搜捕 【明報專訊】伍健偉昨被高等法院撤回保釋，須

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