律政司保釋覆核首敗 黃碧雲暫獲自由 伍健偉被撤保 「撐住呀，10年後再見」

伍健偉（25歲）得悉保釋被撤後，即時帶笑向公眾席揮手，離開時特意向咪高峰喊話「各位，撐住呀，10年後再見」，並先後高呼「願粹我命」、「全民自救」，庭內群眾則回應「捍衛我城」、「打破宿命」。

律師稱意料之內 預計再有人遭撤保

黃碧雲獲保釋後，有律師表示，律政司不能再就其保釋上訴至終審法院，但當局其後仍可以黃違反保釋條件為由要求法庭考慮撤銷保釋，或於案件再提訊時以情况有變為由，要求法庭重新考慮撤銷保釋。

該律師認為今次裁決屬「意料之內」，因若連黃碧雲都無法保釋，其他人亦不可能重獲自由，惟同時預計將有被告如伍健偉一樣，原獲的保釋被高院撤銷。

黃碧雲（61歲）保釋後步離法庭，先向傳媒展示V字手勢，其後摟着丈夫佘雲楚的肩膀與助理說話。黃表示，今次懷着忐忑心情上庭，對重獲自由感到高興，最想回家休息和與家人團聚，形容在囚期間心情平和，「因為我知道我無做錯事」，亦感謝14名來自不同界別的朋友、同學和舊同事為她向法庭寫信證明品格。

黃：出入應訊最辛苦 見手機燈光鼓舞

黃碧雲形容，出入法庭應訊的數天最辛苦，「差不多疲勞審訊，無得睡覺」，但同時看到很多市民排隊聽審，以及沿途亮起手機燈光，令羈押者獲很大鼓舞。她又說，最掛念其他未獲保釋的民主派朋友，希望他們盡快重獲自由和平安。

覆核聆訊昨由《港區國安法》指定法官杜麗冰審理，律政司繼續由副刑事檢控專員楊美琪代表，黃碧雲和伍健偉則分別由資深大律師夏博義和彭耀鴻代表。有傳媒再度向法庭申請豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條對報道保釋程序的限制，惟杜官以保障控辯雙方利益及法律程序的完整為由，拒絕有關申請。杜官又說，明白傳媒有責任向公眾報道，亦明白「公開聆訊」的重要，故今次雖只屬內庭聆訊，法庭仍容許公眾和傳媒旁聽。傳媒因此不能披露保釋理據。

杜官最終批准黃碧雲以原有條件保釋，但基於沒充足理由相信伍健偉不會繼續實施危害國家安全行為，撤回伍的保釋。

【案件編號：HCCP113、117/21】

明報記者

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