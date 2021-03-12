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主教山配水庫評一級建築 古諮會：列法定古蹟「時間問題」

【明報專訊】險遭清拆的深水埗主教山百年配水庫，以及同屬九龍供水系統的前油麻地配水庫，昨一併獲古諮會通過評為擬議一級歷史建築，未來一個月會諮詢公眾意見。古諮會主席蘇彰德表示，希望待其餘3個百年水庫完成評級後，讓委員清楚「條線點樣劃」，再向發展局推薦值得被列為法定古蹟的配水庫，並認為政府有意保育主教山配水庫，沒清拆危機，相信被列入法定古蹟「可能只係時間問題」。

前油麻地配水庫同評一級

古諮會會議上提及，前油麻地配水庫建於1894年，深水埗主教山配水庫建於1904年，兩者是九龍現存最歷史悠久的兩個配水庫，而主教山配水庫是早期九龍重力自流供水系統之一。

發展局：正加固 考慮長遠保育活化

發展局副秘書長李頌恩稱，正為主教山配水庫做加固工程，並考慮長遠的保育方案及活化計劃，承認此事反映評級工作有改善空間。有古諮會委員認為，兩個配水庫評級不止一級歷史建築，應以整個供水系統考慮其歷史價值；亦有委員建議政府應考慮就配水庫保育辦公開講座，提議研發應用程式，讓公眾了解九龍供水系統歷史。

對於古諮會委員關注配水庫的法定古蹟評級，蘇彰德形容現時被評為擬議一級歷史建築「有重要價值」，而下次會議仍有另外3個百年水庫「排隊」等候擬議評級，待委員視察及了解5個配水庫後，會清楚掌握配水庫的評級標準，「條線點樣劃」，預計今年內完成上述5個配水庫的評級，再一併考慮哪些配水庫值得被列為法定古蹟。

他會後見傳媒時說，主教山配水庫是密閉空間，並非設計用於供人參觀，有一定危險，呼籲市民切勿前往探險。

另外，古諮會支持將西營盤磅巷台階評為擬議二級歷史建築，台階主要由麻石建成，該處是華人早年聚居地，亦是當年爆發鼠疫地點。上述3項歷史建築經一個月的公眾諮詢後，再由古諮會確認評級。

相關字詞﹕一級歷史建築 蘇彰德 古諮會 主教山配水庫

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