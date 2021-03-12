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天水圍天富苑污水持續陽性 4校強檢

【明報專訊】政府早前在天水圍天富苑範圍排出的污水抽取樣本，發現檢測持續呈陽性，在該範圍內的4間學校被納入強制檢測公告，師生須在今日內接受檢測。4間學校包括金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學及中華基督教青年會中學。上述學校於昨日及今日暫停面授課堂，以便師生檢測，政府昨起在學校設置流動採樣站。

政府周三深夜發出強制檢測公告，任何在過去14日到上述4間學校工作的員工及就讀的學生，須於今日或之前接受檢測。金巴崙長老會耀道小學表示，二至六年級過去兩周有面授課堂，加上全體教職員，約700人須檢測。中華基督教青年會小學的黃副校長表示，已安排一至三年級學生前日上午不用上課，四至六年級學生今日上午不用上課，有關時段用以檢測。

天水圍循道衞理中學表示昨日及今日停課，約600名學生及逾100名教師須檢測。中華基督教青年會中學表示，學生現時上網課，因應強制檢測要求，每一小時安排兩班學生檢測。

此外，深水埗民政事務處昨日聯同深水埗警區、衛生防護中心和醫療輔助隊，在深水埗欽州街1至9號昌遠大廈執法。行動中，政府共檢查了約250名居民，其中11人違反強制檢測公告。政府已向各人發出強制檢測令或處定額罰款5000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

（疫情第四波）

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