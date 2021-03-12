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詢內科學院研接種指引 長期病患打針否難劃線

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種計劃已推展兩周，不少醫生及市民表示指引不清，衛生署才計劃推打針指引。消息稱，衛生署曾諮詢香港內科醫學院擬備接種指引，該學院昨開會，「大體一致」認為無科學數據判斷各長期病可否接種的界線，會建議目前毋須急切治療者可打針。

食衛局副局長徐德義昨表示，知悉協助打針的團體及醫生認為「（注射疫苗）資料唔夠仔細」，衛生署和臨牀專家再溝通以提供更仔細資料，會盡快發放。他又提醒若有嚴重過敏病史、慢性病或其他疾病而不確定是否適合接種者，都不要預約，應先諮詢醫生。

消息人士表示，衛生署過去一兩日諮詢香港內科醫學院，委員昨開會認為長期病者一般需接種新冠疫苗，但無科學數據去判斷各長期病可接種或不接種的界線，因此建議「好難有數字」，會建議毋須醫生急切治療者可打針，而委員的看法是「大體一致」。消息人士舉例，長期病出問題要入院就是明顯需急切治療，不適合打針。

毋須急切治療可打 要入院者不宜

委員：看法大體一致

內科醫學院委員、港大內科學系講座教授袁孟峰確認，長期病患者是感染新冠病毒高風險組群，有需要接種疫苗，但暫時無醫學數據證明，有長期病和無長期病接種後出現副作用的分別、長期病去到什麼程度不能接種等。袁稱，長期病種類繁多且種種不同，難逐種病去列可接種界線（cut-off），否則限制了很多可打針的病人，「亦不可能只用一個數字，要結合很多臨牀數據做決定」。

袁認為，若長期病患需急切治療控制疾病者，不適合接種新冠疫苗，舉例一直有服血壓藥者的血壓長期穩定就可接種；但若近期血壓不穩、要轉藥或調整藥量者，應控制好再打針。

西醫工會流行病委員會主席陳培光昨在港台《千禧年代》說，近日預約到診所打新冠疫苗的市民中，約一半決定暫緩，相信與近日接種後異常事件有關。陳續稱，很多私家醫生目前只為舊症提供疫苗注射，因較了解病情控制情况。

袁孟峰則稱，不應以新舊症分類，若醫生掌握病人最新資料去評估疾病控制情况，都可幫病人評估和打針。

（疫情第四波）

相關字詞﹕衛生署 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

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