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高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危

【明報專訊】12日內有4人接種科興新型冠狀病毒疫苗後死亡，最新涉患高血壓的七旬婦，打針9日後昨早氣喘暈倒，送院不治。另有一名有多種長期病的六旬男子，同樣接種9日後於昨日暈倒送院，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，即心臟病發，情况危殆。專家初步估計七旬婦離世急，與心腦血管疾病相關可能較高，且死亡距離接種日期較遠，難與疫苗相關。

前日5宗接種中心送院 兩涉科興

此外，周三有5宗由接種中心送院個案，分別3人打BioNTech、2人打科興疫苗，當中曾打科興疫苗的67歲男胸口痛及心悸，需要住院，其他人出疹、抽搐、胸口痛等。

昨約1.5萬人接種首劑新冠疫苗，9500人打科興，5700人打BioNTech，累計14.58萬人已接種首劑疫苗。8間接種中心的科興接種率約70%；7間接種中心的BioNTech接種率為96%。

衛生署昨晚公布兩宗疑涉新冠疫苗後嚴重異常事件，其中70歲女子於3月2日在九龍灣體育館接種科興疫苗，昨早氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效，昨午證實死亡，本身有高血壓及退化性膝關節炎。

危殆漢「三高」 港鐵月台暈倒

另一名67歲男子3月2日在私家診所接種科興疫苗，昨中午在旺角港鐵站暈倒，送往廣華醫院，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，情况危殆，他有糖尿病、高血壓及高血脂症。警方表示昨午12時許接獲報案，67歲男子在旺角站乘搭電梯往荃灣站方向月台時暈倒昏迷。負責營運九龍灣接種中心的中卓醫務回覆，個案已交專家委員會跟進，不個別評論。

許樹昌：死亡距接種日期遠 難有關

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌初步估計，由於七旬死者離世得很急，與心血管或腦血管疾病相關可能性較高，達70歲和本身有高血壓也是高危因素，且事件距離接種日期較遠，稱死亡與疫苗難有關，待解剖確認。至於死者患退化性膝關節炎，許稱很多長者都有相同問題，一般只需服消炎藥和止痛藥，相信與死亡關係不大，除非所服藥物引起副作用致胃潰瘍、出血等。就六旬漢昏迷個案，他說病人有「三高」，會加速血管出現粥樣硬化，較易引起心肌梗塞。

學者：心肌梗塞普遍 難言疫苗相關否

香港大學內科學系臨牀教授蕭頌華表示，很多疾病例如肺炎、心臟病、腎衰竭等都可引起氣喘，目前太少資料，難評論上述個案死因。

就危殆六旬漢，蕭稱急性冠狀動脈綜合症即俗稱急性心臟病發，主要是心肌梗塞。蕭說，全港每年有近1萬宗個案，當中約2000至2500宗屬嚴重心肌梗塞，即有心血管達100%栓塞；嚴重心肌梗塞中有5%至10%人會即場失救，另有10%至15%人送院後不治。據醫管局，去年因心肌梗塞入院約7300宗。

蕭頌華稱，由於心肌梗塞普遍，很難判斷是否與疫苗有關，需對比接種與非接種的同齡人群的心肌梗塞發生率差別。蕭說，理論上疫苗可觸發免疫反應，如本身有嚴重心臟問題，例如心臟衰竭或剛剛「通波仔」的病人，免疫反應引起小量炎症或可加重心臟負荷，也可觸發急性心臟病發，但這不代表打疫苗的心臟病發率會較高。他以流感為例，流感可增心臟病發和衰竭風險，注射疫苗防感染反能減低上述風險，至於新冠疫苗有否相類作用就未能下定論，需研究接種者與非接種者的差別才知。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕醫管局 衛生署 許樹昌 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

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