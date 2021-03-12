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澤安邨富澤樓增兩宗 初確保安居福榮街疫廈

【明報專訊】深水埗福榮街15號唐樓早前出現兩人確診後，昨再增一宗確診，而與15號相連的13號則有一宗初步確診，患者為石硤尾澤安邨富澤樓的保安。同時，富澤樓亦有一名住戶確診。

福榮街15號首宗確診者為48歲女子，她是尖沙嘴星光行潮庭的樓面，最早於3月4日發病。其劏房鄰居、63歲男子於3月7日發病，並在周三（10日）確診。政府3月8日要求福榮街13-15號居民強制檢測，再發現已退休的65歲女子確診。

張竹君：不排除富澤樓人傳人

衛生防護中心昨亦公布，一名居澤安邨富澤樓的60歲女子確診，她在富澤樓地下的「鑽石冰室」任洗碗工，2月22日定期檢測呈陰性，3月9日再驗呈陽性。她並無病徵，最後於3月10日上班，餐廳其他員工須檢疫。此外，富澤樓一名57歲女保安初步確診，她正是住在福榮街13號。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除富澤樓有人傳人，大廈須強制檢測。

深水埗區議員吳美稱，富澤樓街坊感擔憂，大廈昨加強清潔消毒。至於鑽石冰室有洗碗工確診，她說已向餐廳了解，餐廳會按指示停業14日。

單位近半劏房 法團：已大清潔

此外，深水埗民政事務處昨晚派員到福榮街13-15號，登記住客出入，並查檢測證明。涉事大廈樓齡逾50年，樓高8層，13、13A及15號一梯三伙，全廈共24個單位。大廈法團總務梁先生表示，24個單位中有10多個劏房，最多涉「一劏四」，但大廈每天都有清潔工倒垃圾，未見有人隨地棄置口罩，但亦有個別業戶會隨地亂拋垃圾，形容情况「在所難免」。

他又表示出現確診後已大清洗，並在區議員協助下噴塗層，惟大廈渠管老舊。在地盤工作的劏房居民謝女士住在7樓一個「一劏四」的劏房，她認為大廈衛生環境「幾好」，每天都有人倒垃圾。由於她在地盤工作，所以須定期檢測，故此即使大廈再現確診亦不擔心。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 福榮街13-15號 澤安邨富澤樓

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