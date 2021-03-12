群組涉港怡醫生匯豐總行職員 半山8廈強檢

港怡：相關員工已檢測 全陰性

URSUS Fitness群組內有港怡醫院的病理學科醫生。港怡醫院回覆稱，該醫生在負壓實驗室工作，不接觸病人，實驗室兩名員工要檢疫，所有相關員工已檢測，均呈陰性，醫院服務沒影響。

衛生防護中心昨午公布24個強制檢測大廈及工作場所，當中19座大廈中，除了源頭不明個案居住的荔景邨日景樓、澤安邨富澤樓，其他17個大廈住址均涉URSUS Fitness群組，其中8處位於半山。至於5個工作場所，至少4個與URSUS群組相關，包括港怡醫院病理部、法國國際學校（將軍澳校舍）。

URSUS群組確診16人中，兩名無病徵男子曾於傳染期到其他4個地方，當中居住半山區梅苑1座的56歲男，曾到中環IFC Pret A Manger、半山堅道和中環世紀廣場的Starbucks等。居於薄扶林寶翠園第6座的35歲男子，曾於本月8日到高等法院和西營盤郵政局大廈，前日則去過西營盤Hotel Jen Hong Kong。

業界：行內1/3教練自由身到處走

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎稱，行內約三分之一教練為自由身，會「到處走」。柯認為外籍人士普遍不喜歡戴口罩，或致爆疫。

（疫情第四波）