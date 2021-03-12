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健身群組爆發 袁國勇料邁第5波 3日逾50人染疫 波及多店多校 指如歌舞群組

【明報專訊】爆發新型冠狀病毒的西營盤健身中心URSUS Fitness，3日內急增至逾50人染疫，240名顧客須檢疫，相關患者曾到其他健身中心教學及健身，至少涉3間健身公司，其中H-Kore有教練驗出陽性，另有3間國際學校受牽連要關閉。港大專家袁國勇直言情况如歌舞群組，相信本港正邁向第五波疫情。港府收緊措施，原本健身中心不多於4人的活動可免戴口罩，今起場內所有人要戴口罩，直至3月17日。

明報記者

政府消息人士稱，會觀察強制戴口罩後的情况，若惡化，不排除再關健身室，另呼籲包括健身室人員等優先群組市民打疫苗。

教練會到其他店任教

健身室今起全場要戴口罩

本港昨增22宗確診，19宗本地個案中，3宗源頭不明，其餘16宗全屬URSUS群組；另有逾40宗初步確診。URSUS Fitness一名無病徵的27歲健身教練經恒常檢測，前日公布確診，同日9名員工及顧客初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，群組至昨日累計17人確診，新增16人包括6名職員及10名顧客；另有逾30宗初步確診，涉顧客和密切接觸者。

張表示URSUS員工約「十個八個」，7人已染疫；顧客於2月底、3月5至7日到訪，「不是全部一日、全部一堂，可能（傳播）持續了數天」。她又稱部分顧客到其他健身中心任教，包括上環House of Fitness、中環和太古坊H-Kore，以及Pure Fitness；亦有顧客到多間中心健身。若中心有確診者於傳染期到訪，要關閉14天。張續說，初步相信人傳人致爆發，URSUS的20個環境樣本全屬陰性，但運動時非全部人戴口罩。

健身中心涉除口罩做劇烈運動，且染疫者會去多間中心，港大微生物學系講座教授袁國勇直言：「跳舞群組一樣！」他說現有疫情正重拾升軌，相信邁向第五波。他重申自己已講了一年，開放食肆或健身中心等要處理高危點，除要戴口罩，亦要分開曾用過的器械，待消毒才可供其他人用，更重要是加緊追蹤，有一個確診便要追蹤100人，否則確診會如「山林大火咁辣出去」。

政商界流傳患者公司名單

袁又稱，健身除口罩的風險高過在食肆除口罩，運動時呼出的微粒會多6倍，旁人又會吸多6倍，故健身室空氣流量要嚴過食肆，起碼每小時換氣6次，若在密室更應有12次。

H-Kore昨回覆，一名女教練曾於3月5日上午到URSUS，下午到H-Kore鰂魚涌教3堂，翌日定期檢測陰性，7日及9日到鰂魚涌和中環分店授課，其後驗出陽性。兩分店關閉直至21日。House of Fitness於instagram表示，一名3月8日曾到URSUS的確診者，同日到訪該中心，將停業至所有員工檢測陰性。Pure Fitness昨證實兩名顧客確診，中環中央廣場、中環建業榮基中心、灣仔One Hennessy及鰂魚涌太古坊分店今起關閉。

此外，政商界流傳URSUS患者到訪或任職場所名單，涉一所律師樓、8所學校、4所銀行和其他3間健身中心。當中匯豐證實總行大廈一名員工初步確診；健身中心Soho Active一名教練初步確診，他在9日上午8時半至9時半有一對一課堂，其間有戴口罩。

3國際校暫關

港灣學校：兩員曾到URSUS

至少3間國際學校受牽連暫要關閉，港灣學校表示兩名教職員曾到URSUS，須檢疫；英基學校協會表示堅尼地小學及西島中學未有師生確診，關閉3天作預防；香港猶太教國際學校網頁表示，中小學校舍昨起關兩天。

（疫情第四波）

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