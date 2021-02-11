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【Emily】羅湖懲教「私飯」每月$1.2萬 貴過荔枝角

【明報專訊】民主派「35+初選」47人案，被告之一、南區區議員袁嘉蔚（Tiffany）目前還押喺羅湖懲教所，訂購一個月嘅「私飯」索價1.2萬元，遠高於荔枝角收押所嘅約7000元。前香港眾志常委何嘉柔前日去探訪，話Tiffany雖然略為憔悴，但精神唔錯，閒時寫信、睇書、做瑜伽，仲講笑話懲教所內飯菜清淡，一定可以減肥成功。何嘉柔話雖然「私飯」超貴，但大家已夠慘，唔捨得Tiffany用難食嘅膳食嚟減肥。Emily向懲教署查詢私飯價格唔同嘅原因，署方回覆話，私人膳食嘅價格由供應商自行釐定，如對膳食價格有任何意見，可直接向供應商提出。

立法會前議員邵家臻話，羅湖懲教所只有一間私飯供應商，一個早餐索價100元，價錢唔合理。私飯昂貴，阿臻指有還押中嘅民主派唔訂私飯，想慳錢畀屋企人。曾經入獄嘅阿臻話，監房食物分量小、營養差、味道壞，但佢噚日話經過各方努力，所有監房將會轉餐單：由雞胸肉改為雞片、池魚改為炸魚柳，連蒜蓉汁都真係有蒜蓉味。

另邊廂，民主黨林卓廷嘅facebook小編透露，阿廷非常堅持唔使幫佢破費申請食私飯，會慢慢習慣膳食，引述阿廷形容每餐隻碟都有三細格，一格菜、一格肉、一格飯；啲菜同肉明顯係白烚，不過佢平時食得清淡所以無乜所謂，仲話咁樣食都幾健康。

相關字詞﹕懲教署 袁嘉蔚 邵家臻

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