【Emily】羅湖懲教「私飯」每月$1.2萬 貴過荔枝角

立法會前議員邵家臻話，羅湖懲教所只有一間私飯供應商，一個早餐索價100元，價錢唔合理。私飯昂貴，阿臻指有還押中嘅民主派唔訂私飯，想慳錢畀屋企人。曾經入獄嘅阿臻話，監房食物分量小、營養差、味道壞，但佢噚日話經過各方努力，所有監房將會轉餐單：由雞胸肉改為雞片、池魚改為炸魚柳，連蒜蓉汁都真係有蒜蓉味。

另邊廂，民主黨林卓廷嘅facebook小編透露，阿廷非常堅持唔使幫佢破費申請食私飯，會慢慢習慣膳食，引述阿廷形容每餐隻碟都有三細格，一格菜、一格肉、一格飯；啲菜同肉明顯係白烚，不過佢平時食得清淡所以無乜所謂，仲話咁樣食都幾健康。