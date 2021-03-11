【Emily】仔女外傭寫信為阿尹打氣 𧨾爸爸笑 細仔探監再扮鷹叫

阿尹嘅大女16歲、細仔12歲。囡囡喺信中話，「認定你是世上最聰明的人」，形容爸爸係「我的磐石，我的永恆，過去的生活，從沒想像沒有了你，怎樣度過？」。囡囡話想念爸爸，爸爸唔喺屋企嘅日子，保證會做個好女兒、好姐姐，「希望讓你為我感到驕傲，就像我為你感到驕傲一樣」。

細仔就話想爸爸重展歡顏，佢喺信中道，以前佢會扮鷹「嚶」嘅叫聲，逗得阿尹開懷大笑，所以探監臨走時特意再扮鷹「嚶」叫聲，而爸爸果然笑咗。阿尹嘅家傭都寫信畀「阿sir」，話阿sir待佢如妹妹，佢同家人每日會為阿尹祈禱。

阿尹嘅黨友繼續幫阿尹經營facebook及Patreon帳戶，並將家書上載，幫阿尹籌款。

快必寄情畫作 朱凱廸引聖經金句

至於還押多月嘅「快必」譚得志則寄情畫作，形容自己係「快•必加索Fast Bicasso」，將畫作放喺Patreon籌款。另一在囚者朱凱廸，其fb就話，「人精神，食得，瞓得，有水吹。感謝大家掛念」，並引《聖經》金句：「『不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠』」。