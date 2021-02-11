新一期市價五折 啟鑽苑最平118萬 綠置居貨尾加價 恐難售清

最快5月推 下周一討論

今期綠置居最快5月接受申請，7月攪珠、9月揀樓，房委會資助房屋小組委員會下周一（15日）將討論有關建議。

早前房委會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公屋發展計劃第二期、即第3至5座轉為綠置居項目，亦即啟鑽苑。消息稱，啟鑽苑共3幢住宅，全部樓高39層，共2112個單位，實用面積由184至481平方呎，料最快2023年11月落成。該項目西面是鑽石山綜合發展區公屋項目第一期，東面是居屋啟翔苑，鄰近港鐵鑽石山站，交通方便。

消息稱，房委會參考1月鄰近私人及居屋屋苑成交資料，按市價五折計算，建議單位售價為118萬至385萬元。

房委會將同時推售上期因單位「蚊型」而滯銷的貨尾單位，包括柴灣蝶翠苑7伙，青衣青富苑516伙，合共523伙，單位實用面積由187至189平方呎不等，全屬細單位。

消息稱，今期推售的青富苑貨尾單位賣市價五折後，平均呎價5480元，較首次推售時平均呎價5460元高；若以該屋苑一個187呎單位計算，今期購買該單位會較上期多出3740元。

另推800伙租置單位

另外，房委會首次將約800伙「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃，供綠表公屋戶申請，位置及售價有待決定。消息稱，租置單位售價會按現時沿有定價機制，截至今年1月，未售的租置單位定價介乎14萬至126萬元，折扣率介乎市值82%至85%。

房委成員：倘再撥下輪應研促銷

房委會資助小組成員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，今期綠置居計劃貨尾單位均屬200平方呎以下細單位，以市價五折出售，與上期四九折比較，今期青富苑貨尾單位平均呎價更高，加上今期新推的啟鑽苑亦有細單位且地理較優越，料會吸納部分買家，相對青富苑貨尾不太吸引，故料銷情未必理想，若今次仍未能出售全數單位，應要再撥到下輪出售，他認為房委會要研究如何促銷這些貨尾單位，減價是可以考慮的方向。