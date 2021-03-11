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港聞二

工黨社民連4人一組遊行違限聚 官：同目的即群組 分組「自以為是」

【明報專訊】工黨及社民連去年5月1日勞動節在金鐘遊行請願，抗議警方反對五一遊行及要求政府設失業援助金，包括李卓人及梁國雄等8人被票控違反限聚令，案件昨在東區裁判法院裁決。裁判官基於各人有共同目的，一同示威、有相同示威訴求等，指即使各人當時「自以為是」有距離地分兩組各4人遊行，8人亦屬同一個受禁群組聚集，故裁定各人罪成，判監14天，但緩刑18個月，是首宗經審訊並裁定罪成的限聚令案件。

8人判囚緩刑 吳文遠：傾向上訴

被告為郭永健（33歲）、何偉航（35歲）、黃浩銘（31歲）、曾健成（64歲）、麥德正（48歲）、吳文遠（43歲）、李卓人（63歲）及梁國雄（64歲）。麥另承認「未能向獲授權人員出示身分證明文件」的傳票控罪，被罰款2000元。吳文遠在庭外稱，需時與法律團隊研究判辭，暫傾向考慮上訴。

官稱法例無為群組距離下指標

裁判官鄭紀航在裁決中，先就限聚令詮釋，稱法例無為受禁群組聚集中各人的距離下指標，故不論各人之間有否距離1.5米，若各人聚集有共同目的及參與人數多於4人，該聚集便屬法例所指的受禁群組聚集。

鄭官亦分析限聚令的合憲性，認為未超乎法律上的相稱性，因即使遊行集會自由受《基本法》及《香港人權法》保障，亦非絕對，而新冠病毒對香港以至全球帶來「百年一遇」挑戰，政府是基於公共衛生之合理目的、合規地立法，法例細節已在防疫與市民聚集的權利中取得平衡，故認為限聚令合憲。

就本案而言，辯方審訊時辯稱8人已每4人分成共兩組，各有不同示威訴求，當時本港已連續12天無本地個案，疫情較穩定。鄭官不同意，稱每4人分組乃他們對限聚令定義「自以為是的看法」，各人在警方多次警告下亦不聽勸解、一意孤行，顯然明知故犯，而疫情至今未受控，可見連續12天無本地個案「不是什麼了不起的事」。

鄭官續稱，各被告在相若時間集合及共用示威物資，遊行時有互動，亦有相同有關失業、不滿被限制示威及不滿警方的示威訴求等，認為各人有共同目的，正在參與同一個不獲豁免或受禁的群組聚集，裁定8人罪成。

【案件編號：ESFS5-12/20、ESS18472/20】

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