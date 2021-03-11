港聞

港聞二

前年6．9集結阻差 5人囚7周至7月

【明報專訊】過百萬人前年6月9日參與民陣發起的反修例遊行，示威者翌日凌晨與警方在立法會大樓一帶發生衝突，多人被捕，其中包括港隊武術代表鄺淯銘等5名男子，分別否認非法集結及阻差辦公罪，案件昨在東區法院裁決。裁判官表示基於確認各人為控方影片中所指犯案的人，故裁定5人罪成，判各人監禁7星期至7個月。

一被告失全職運動員資格

額外減刑1月

被告依次為電腦技術員溫鎮豪（31歲）、無業王洛鈞（23歲）、無業鄺淯銘（23歲）、學生曾泳祥（30歲）及文員廖德輝（43歲）。溫就阻差辦公罪被判囚7星期，其餘4人被控一項參與非法集結罪，裁判官以9個月為量刑起點，王、曾、廖因品格良好獲扣減兩個月刑期，判監7個月，鄺淯銘一直代表香港武術隊爭光，罪成後失去全職運動員資格，多年努力付諸東流，故獲額外扣減多一個月刑期，判監6個月。

裁判官裁決時稱，按警方當日拘捕溫鎮豪後在警署內為他拍攝的照片，確認溫為控方片段中曾拉扯高級督察右手臂一下的綠衣人，令對方正追截的人逃脫，故裁定溫阻差辦公罪成。裁判官又根據片段確認另外4人當時在現場，且作出構成非法集結行為，例如王及廖與他人組成人鏈、鄺疊高推拉鐵馬及招手叫他人加入、曾拉倒鐵馬及鼓勵他人參與等，故裁定4人參與非法集結罪成。

【案件編號：ESCC1824/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕警民衝突 阻差辦公 非法集結罪 反修例運動

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