欲救人遭白衣打後腦 文憑試生患PTSD 另一事主喝止襲擊成目標 眼傷流血

妻捨身保護 免受棍擊

E供稱，當晚他與太太約11時到達元朗站大堂，在閘外見到白衣人揮棍指罵閘內的人，E喝止他們停手，隨即被一名白衣男以縮骨遮擊打頭部。該白衣男走開後，他左眼角已不停流血，當時有第二名持棍白衣男欲上前襲擊他，此時太太撲上來，雙手抱住E，白衣人最終沒揮棍離開。事後E的左眼角及左手指各縫3針。

事主I則供稱，他當晚乘西鐵回家，途經元朗站時聽到月台有人大叫有傷者，由於他有急救證書遂下車幫忙。他在大堂看到白衣人聚集，地上有血迹，但找不到傷者，其後白衣人衝入閘，他逃回車廂，目擊白衣人棍打乘客。他趁機逃走，在大堂看到一名黑衣男乘客被襲擊致倒地，I向倒地男招手。白衣人此時望向他，I即掉頭逃跑，其間被打中後腦，有輕微觸痛。

事後手震失眠發噩夢約大半年

需服藥定期覆診

I說，他事後患上創傷後壓力症，會手震、失眠及發噩夢，症狀持續約大半年。控方讀出醫生報告，指I不時想起當日畫面，事後出現哭鬧及焦慮，又出現逃避行為，例如避免乘西鐵外出及收看相關新聞，需服抗抑鬱藥及定期覆診。

證人L供稱，當晚他約11時許在英龍圍看到白衣人與從元朗站走過去的人對罵，雙方一度「郁手郁腳」，其間他看到一名持棍白衣人「跑跑吓瞓咗喺度」；L返回元朗站後，看到超過30名白衣人拉開J出口的捲閘並衝進站，於是立即離去。據控方開案陳辭，外號「飛天南」的被告吳偉南案發時在英龍圍外暈倒並送院搶救。6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

■今天聆訊預告：

˙控方會傳召證人M、N、O出庭作供

˙證人L作供未完，他將於下周三繼續作供

（7.21襲擊案）