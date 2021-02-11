港聞

港聞二

欲救人遭白衣打後腦 文憑試生患PTSD 另一事主喝止襲擊成目標 眼傷流血

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案審訊，昨踏入第13天，兩名事主與一名目擊證人出庭作供。當日特意到場協助有需要市民的男事主E表示，他在閘外喝止白衣人時被襲擊，致左眼角流血需縫針，因太太捨身保護才免受後續棍擊。另一男事主I是當年的文憑試考生，當晚打算到大堂協助傷者，被白衣人擊打後腦，事後患上創傷後壓力症（PTSD），會突然驚慌及手震，精神狀况影響學業，持續接受精神科治療近一年。

妻捨身保護 免受棍擊

E供稱，當晚他與太太約11時到達元朗站大堂，在閘外見到白衣人揮棍指罵閘內的人，E喝止他們停手，隨即被一名白衣男以縮骨遮擊打頭部。該白衣男走開後，他左眼角已不停流血，當時有第二名持棍白衣男欲上前襲擊他，此時太太撲上來，雙手抱住E，白衣人最終沒揮棍離開。事後E的左眼角及左手指各縫3針。

事主I則供稱，他當晚乘西鐵回家，途經元朗站時聽到月台有人大叫有傷者，由於他有急救證書遂下車幫忙。他在大堂看到白衣人聚集，地上有血迹，但找不到傷者，其後白衣人衝入閘，他逃回車廂，目擊白衣人棍打乘客。他趁機逃走，在大堂看到一名黑衣男乘客被襲擊致倒地，I向倒地男招手。白衣人此時望向他，I即掉頭逃跑，其間被打中後腦，有輕微觸痛。

事後手震失眠發噩夢約大半年

需服藥定期覆診

I說，他事後患上創傷後壓力症，會手震、失眠及發噩夢，症狀持續約大半年。控方讀出醫生報告，指I不時想起當日畫面，事後出現哭鬧及焦慮，又出現逃避行為，例如避免乘西鐵外出及收看相關新聞，需服抗抑鬱藥及定期覆診。

證人L供稱，當晚他約11時許在英龍圍看到白衣人與從元朗站走過去的人對罵，雙方一度「郁手郁腳」，其間他看到一名持棍白衣人「跑跑吓瞓咗喺度」；L返回元朗站後，看到超過30名白衣人拉開J出口的捲閘並衝進站，於是立即離去。據控方開案陳辭，外號「飛天南」的被告吳偉南案發時在英龍圍外暈倒並送院搶救。6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

■今天聆訊預告：

˙控方會傳召證人M、N、O出庭作供

˙證人L作供未完，他將於下周三繼續作供

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕創傷後壓力症 反修例運動 7.21元朗襲擊

上 / 下一篇新聞

人大今閉幕 料表決通過改港選制 陳智思：政府冀今年內選立會及選委
人大今閉幕 料表決通過改港選制 陳智思：政府冀今年內選立會及選委
稱林鄭無暇考慮連任 陳：無興趣選下屆特首
稱林鄭無暇考慮連任 陳：無興趣選下屆特首
唐狗四口伏屍道觀 疑遭毒殺 重案組接查
唐狗四口伏屍道觀 疑遭毒殺 重案組接查
裕民坊商戶收遷出通知 果汁店東「死守」亡夫回憶
裕民坊商戶收遷出通知 果汁店東「死守」亡夫回憶
車商：燃油私家車2035年停售合理 促充電設施「追落後」
車商：燃油私家車2035年停售合理 促充電設施「追落後」
獨登自殺崖失蹤 退休漢不治 通宵搜索山邊尋回 攀山專家：應結伴同行
獨登自殺崖失蹤 退休漢不治 通宵搜索山邊尋回 攀山專家：應結伴同行
積金局「嚴正聲明」：BNO簽證不能取強積金
積金局「嚴正聲明」：BNO簽證不能取強積金
宏利上月底開綠燈 業界：已有人獲批
宏利上月底開綠燈 業界：已有人獲批
假援交騙財勒索 11人失280萬
假援交騙財勒索 11人失280萬
虐殺案死者繼姊作供：父拖鞋打兄鞋底沾血 繼母：拋到撞天花為止 稚女暈眩
虐殺案死者繼姊作供：父拖鞋打兄鞋底沾血 繼母：拋到撞天花為止 稚女暈眩
前年沙田站衝突 3男女涉擲傘反抗控暴動拒捕
前年沙田站衝突 3男女涉擲傘反抗控暴動拒捕
前年6．9集結阻差 5人囚7周至7月
前年6．9集結阻差 5人囚7周至7月
流水式集會案未報上級民陣建議 總督察：講嘅空間好小
流水式集會案未報上級民陣建議 總督察：講嘅空間好小
工黨社民連4人一組遊行違限聚 官：同目的即群組 分組「自以為是」
工黨社民連4人一組遊行違限聚 官：同目的即群組 分組「自以為是」
新一期市價五折 啟鑽苑最平118萬 綠置居貨尾加價 恐難售清
新一期市價五折 啟鑽苑最平118萬 綠置居貨尾加價 恐難售清
裁判官蘇文隆被指偏袒警 司法機構裁不成立
裁判官蘇文隆被指偏袒警 司法機構裁不成立
警狎6童囚46月 律政司覆核刑期
警狎6童囚46月 律政司覆核刑期
保釣船主羅堪就欠訟費被頒令破產
保釣船主羅堪就欠訟費被頒令破產
搭訕尾隨警嫂 思覺失調毅進生判住院令
搭訕尾隨警嫂 思覺失調毅進生判住院令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】仔女外傭寫信為阿尹打氣 𧨾爸爸笑 細仔探監再扮鷹叫
【Emily】仔女外傭寫信為阿尹打氣 𧨾爸爸笑 細仔探監再扮鷹叫
【Emily】羅湖懲教「私飯」每月$1.2萬 貴過荔枝角
【Emily】羅湖懲教「私飯」每月$1.2萬 貴過荔枝角
【Emily】勞福局倡開編外新職 年開支272萬
【Emily】勞福局倡開編外新職 年開支272萬
【Emily】康文網上體育課程 下周三起報名
【Emily】康文網上體育課程 下周三起報名
【Emily】教協都賣台灣菠蘿 首批速售光
【Emily】教協都賣台灣菠蘿 首批速售光
【Emily】屈穎妍轟建制派「滿腦子選舉」
【Emily】屈穎妍轟建制派「滿腦子選舉」