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虐殺案死者繼姊作供：父拖鞋打兄鞋底沾血 繼母：拋到撞天花為止 稚女暈眩

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父及繼母長期虐待，女童最終因敗血症而死，案件昨於高院續審。女童案發時7歲的繼姊在錄影會面表示，妹妹去世前一晚父親將妹妹拋高，次被告（死者繼母）更提議「拋高啲，要撞到天花板為止」，死者撞到天花並發出7至8下碰撞聲，妹妹當晚暈眩，翌日暈倒。繼姊又稱，父母不時以藤條和拖鞋責打兩兄妹，兩兄妹身上有不少傷口結焦，拖鞋鞋底亦沾上血漬。

3名被告依次為女童Z和男童X的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。

女童Z案發時和無血緣繼姊Y同住，Y由繼母（次被告）與前夫所生。Y在警方錄影會面中表示，妹妹Z去世前一晚，父母責備哥哥和妹妹「無餐桌禮儀」，命令兩兄妹站在門口吃剩餘飯菜，及後父親仍不滿妹妹表現，便將妹妹「飛高高」共11至12次。Y憶述，妹妹當時反覆說「我好驚」和「唔好」，但母親提議父親「拋高啲，要撞到天花板為止」，父親便將妹妹大力拋起撞上天花板，發出7至8下「嘭嘭」聲，妹妹翌日早上暈倒。

Y從未被責打 曾被凌空拋起

Y表示，自從兩兄妹搬入新居後，父母認為兩兄妹太頑皮，常用藤條打他們屁股和大腿等，而父親曾以拖鞋打哥哥的面，「打到好多血，有血漬黐喺鞋底，要洗拖鞋先洗得甩」。Y透露，在父母口中，兩兄妹是「三分顏色上大紅，乖一陣又嚟料」，行為屢勸不改，非常頑皮。

稱不敢阻父母 「驚出聲都會畀人打」

與兩兄妹不同，Y從未被責打，僅經歷過所謂「飛高高」遊戲。Y自言被凌空拋起時不太害怕，「我嗰次掂唔到天花板，玩得幾開心」，但見兄妹二人常常受罰，Y不敢阻止父母的行為，「我驚出聲都會畀人打」。Y又提及，兩兄妹被打受傷後，有時會撕掉傷口結焦的部分，「可能想傷口爛啩，佢哋連屎都食」。惟在辯方盤問下，Y表示不記得兩兄妹是否吃過糞便。

繼外婆間中打兄妹屁股手腳

未嘗阻父母打兩兄妹

至於第三被告（涉案繼外婆），Y表示第三被告覺得兩兄妹「好嘈、好討厭」，間中會用藤條打兩兄妹的屁股和手腳，亦從未嘗試阻止父母責打他們。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

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