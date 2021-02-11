積金局「嚴正聲明」：BNO簽證不能取強積金

宏利原准取：會遵新指引

積金局聲明指出，鑑於港府於1月29日發聲明稱不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，故計劃成員不能依賴BNO護照或其相關簽證作為申請提早提取強積金的證據。

積金局強調，強積金受託人執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者角色，審視申索人提供的證據，並檢視全部事實和資料。局方會繼續與強積金受託人在有關方面跟進。

英國早前放寬港人居留資格，今年1月底正式開放BNO護照持有人申請「BNO居留簽證（BNO Visa）」到英國工作及讀書，並可透過「5+1」留英方案入籍英國。外交部及港府隨後宣布，拒絕承認BNO作為有效旅行證件和身分證明，以及BNO不能用於在港出入境。

業界料6年入籍後才可取回

昨天有報道稱，宏利近日發出內部指引，釐清客戶可用BNO簽證作為證明文件申請提早取回強積金。積金局發聲明後，宏利回應本報查詢稱，作為強積金業界一分子，會依循業界慣例及監管要求，以處理成員以永久離港為由提早提取強積金累算權益的申請。該公司說，會遵循積金局最新釐清的指引。目前宏利是全港最大強積金受託人，市佔率24.6%。

隨是次積金局「落閘」，有業內人士稱，以BNO居留簽證申請永久離港而提早取回強積金的人，或要等6年取得英國公民資格後，才可正式申請提取。

積金局去年12月回應傳媒查詢時未有「一刀切」否定BNO，僅稱單憑出示BNO等旅遊證件，並不足夠作為移居英國的證明，建議申請人準備更多文件，例如由移居地相關部門簽發居留許可證、當地住址證明等，以便受託人審批。