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獨登自殺崖失蹤 退休漢不治 通宵搜索山邊尋回 攀山專家：應結伴同行

【明報專訊】有行山習慣的退休男子，前日獨自到飛鵝山後失蹤，家人報警及於社交平台求助，消防和飛行服務隊通宵搜索。至昨午搜救人員在佇鷹石附近發現他昏迷倒臥山邊，由飛行服務隊直升機送往東區醫院，惟搶救後不治。攀山專家稱，行山應結伴同行，若遇事時有照應。

58歲男子余國強為退休保險經紀，有行山習慣，前日早上7時許離開小西灣寓所，約9時開始由牛池灣登上飛鵝山，沿途向家人傳信息報告行蹤，於自殺崖「打卡」後失去聯絡。事主女兒透露，父親平日晚上6時許便回家，但前晚逾一小時仍未見他，手機和WhatsApp均無回應，遂報警並在社交平台求助。

沿途報告行蹤 「打卡」後失音信

消防接報後部署搜救，飛行服務隊直升機開啟射燈在上空盤旋搜索，家人亦在附近山頭等候消息。民安隊及消防攀山拯救人員昨早11時許在山邊發現余的背囊。一個多小時後，消防於背囊對下位置發現他右邊身體受傷昏迷於陡峭山邊，由直升機救起送院。眾親友紛趕往醫院。據悉，警方曾追蹤事主手機定位，但位置顯示在九龍灣。

據了解，余早前與友人行飛鵝山時曾途經一條小路，當時未有進入，前日獨自登山時曾向友人稱會試行該小路。登山者黃婆婆表示，飛鵝山有一條被山友稱為「328」的小路，相信為余所稱小路。她形容該小路十分崎嶇，要手腳並用，過往曾發生多宗意外，自言不敢進入。

曾稱試行小路 山友：不敢行

攀山專家鍾建民稱，飛鵝山「自殺崖」屬高難度級別，山上小路由攀岩人士開出，並非正式山徑，疫情下遠足者急增，不少行山者再另開小徑登山，令自殺崖一帶小路急增。他認為取道小徑除要量力而為更應結伴同行，一旦出現事故均有照應，絕不應自認「上次無事，今次點會有事」。對於事主手機GPS定位不準確，鍾稱山上信號極不穩定，行山者常被錯誤定位誤導，行山不應過分倚靠GPS尋路。

去年4月，一名女子與約10友人往自殺崖時失足墮下約20米崖底，消防即場證實不治。

相關字詞﹕直升機 飛鵝山 行山 失聯 自殺崖

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