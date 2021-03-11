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車商：燃油私家車2035年停售合理 促充電設施「追落後」

【明報專訊】政府最快本月公布電動車普及化路線圖，目標2035年或以前停止新登記燃油私家車，並擴展電動車充電網絡等。對於預算案調高私家車牌費及首次登記稅以壓抑私家車增長，有車商表示遺憾和失望，汽車業界將於下周一召開記者會，要求暫緩實施增加汽車首次登記稅。

反對加首次稅紓塞車 業界促暫緩

運房局昨回覆查詢時表示，香港交通擠塞情况在過去10年日益嚴重，私家車數量已對路面交通構成沉重壓力，亦加重空氣污染。發言人稱，財政措施是控制私家車增長的方法之一，過去政府曾經實施，亦具一定成效。

代理多個汽車品牌的英之傑集團，大中華區董事總經理劉啟成表示，外國不少車廠已宣布於2035年停產燃油私家車，認為港府將「死線」訂於2035年是合理，亦是大勢所趨。不過，他說本港充電設施不足，影響車主轉用電動車意欲，認為政府要「追落後」，盡快加建更多充電設施。

促為氫氣車等新車種規劃配套

劉啟成又說，政府不應忽略其他新能源車種，例如混能車及氫燃料汽車將陸續推出市場，均有助減少碳排放，認為政府應及早為其他環保車種規劃配套，如增建加氣站和加強培訓維修人員等。

英之傑旗下的皇冠汽車，其售後服務總監李康業補充，2035年距離現在仍有10多年，其他新能源車輛如混能車及氫氣車會陸續供應市場，為消費者提供另類選擇，外國已提供配套設施，例如日本在街道興建了160個氫氣加氣站；新加坡政府為不同種類的環保私家車提供稅務優惠，值得港府借鏡，讓市民有更多選擇。他又說，透過加稅紓緩交通擠塞作用有限，政府在經濟低迷時仍加稅，會進一步打擊買車意欲，對此表示遺憾和失望。

相關字詞﹕電動車普及化路線圖 電動車

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