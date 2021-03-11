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裕民坊商戶收遷出通知 果汁店東「死守」亡夫回憶

【明報專訊】「世道不公，時代變遷，就要犧牲我們這些老人家、舊舖。」位於觀塘裕民坊的「裕發鮮果汁」老闆娘張太自1970年代嫁給丈夫後，就夫妻檔開舖「打天下」，這間店載滿她與亡夫的回憶，縱然觀塘市中心自2007年起開始重建，她從沒理會賠償金額，守舖至今。最少3個一直未遷出的裕民坊商戶上周二（2日）收到執達吏的遷出通知，部分人擔憂即將被清場，張太卻很堅定，「我會死守呢度，你到時要抬我走，就抬吧」。

70歲的董利平原是台灣人，1970年代嫁給「裕發鮮果汁」店老闆後成了張太，夫妻檔朝十晚二、年終無休賣果汁及雞蛋仔等。她說二人原住在附近，因為重建，搬家到旺角，至2009年丈夫離世。她哽咽道，如今她就只有這間店了，所以今次她不會搬，不容夫妻的珍貴回憶亦被剝削。

獲安排入商場 50年皮具店：租金裝修難應付

裕民坊的「安記皮具」亦已開業逾50年，老闆許志美說這店屬子承父業，市區重建局願賠償約300萬元，並安排他搬入新商場內的「裕民里」，但要求他要裝修至符合其格調，首3年每月租金2.5萬元。他慨嘆自己售賣平價皮具，屬小本生意，難應付裕民里的租金，盼獲安排原區安置。

申請10年未獲工匠牌 鐘表匠憂不獲安置

在附近路邊擺檔10多年的鐘表維修師傅佘先生稱已獲市建局承諾可在區內的永久市集擺檔，但需要先確認工匠資格，而他自2009年起向食環署申請工匠牌，至今未獲發牌，憂下月未能獲安排遷入附近的永久市集。食環署發言人回覆稱，該鐘表匠並未有在署方2009年就各區街上無牌經營工匠業務的商販實况調查中登記。

市建局：未有清場日期

一直關注裕民坊重建項目的「活在觀塘」負責人馮炳德稱，尚有兩名鐘表匠及3個商戶未有安置，商戶上周二收到執達吏通知，他推算本月23日會展開清場行動。

市建局發言人回覆稱，觀塘重建計劃已收回所有具業權的物業，餘下少數霸佔土地多年的違例構築物，至於有指法院執達主任計劃在本月23日清場屬誤解，執達主任上周二向構建物佔用人發出通知書時，只要求佔用人在7日內遷出，若在限屆滿時仍未遷出，執達主任會發第二封通知書，具體執行安排未有日期。

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