唐狗四口伏屍道觀 疑遭毒殺 重案組接查

三兄妹及父親亡 吐白沫失禁

昨早9時許，雲泉仙館職員在空地發現4隻唐狗口吐白沫及大小便失禁，倒臥地上奄奄一息，懷疑遭人毒害，於是報警。警方及愛協人員到場證實4隻狗已死。警方初步調查後將案列作殘酷對待動物，交邊界警區重案組調查，暫未有人被捕。探員事後在唐狗倒斃位置檢取嘔吐物化驗。警方呼籲任何人如目睹事件或有資料提供，請致電3661 4064與調查人員聯絡。

愛協回覆稱，4隻懷疑中毒身亡的狗，包括3隻雄性及1隻雌性，屍體暫由愛協暫時保管，稍後轉交漁護署化驗。愛協另於現場發現一隻成年雄性唐狗，初步觀察其情况良好，由雲泉仙館職員密切留意其狀况。

職員：倖存狗失3玩伴 「唔開心食唔落飯」

現場消息稱，倒斃的4隻唐狗中，有3隻由雲泉仙館飼養，另一隻是外來犬，全部伏屍仙館範圍內。雲泉仙館職員蓮姐說，疑遭毒死的唐狗包括雄性的阿勇和阿廣，以及狗女阿菲，同為3歲，是同胎3兄妹，由仙館飼養；至於另一隻被毒死的外來狗是三兄妹的父親，由另一主人飼養，目前正與該主人商討事件。仙館另有一隻10歲大唐狗旺旺生還，另一職員嬌姐說，旺旺與死去的三兄妹感情甚好，平日會一起玩，但牠進食較小心，不會隨便吃外來食物，或因此避過一劫。嬌姐稱旺旺平易近人，但昨日看似鬱鬱不歡，「阿仔唔開心食唔落飯」。

蓮姐說，唐狗平日由她照顧，仙館開放時間會把狗放在籠內，下午5時閉館後才放牠們自由活動。她稱前晚7時許如常為狗備餐，但未見牠們出現，職員遍尋不果，「以為佢哋去玩唔返嚟」，只好把晚餐放在辦公室對開，至昨晨返回時發現4隻狗倒斃，為此感心痛。