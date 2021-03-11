人大今閉幕 料表決通過改港選制 陳智思：政府冀今年內選立會及選委

全國政協閉幕式昨日在人民大會堂舉行，國家主席習近平、總理李克強等7名中央政治局常委出席。會議表決通過全國政協常委會工作報告，又以2079票贊成、0票反對、5票棄權通過政治決議，決議指委員一致贊成並堅決支持全國人大作出關於「完善」香港選舉制度決定，全面落實「愛國者治港」，推動「一國兩制」行穩致遠。

稱民主進程回到回歸初 「時間可重建信心」

身兼港區人大代表的陳智思在北京接受港台專訪時表示，修改選舉制度涉及修改香港本地法例、並展開選民登記，立法會選舉已押後一年，相信不會再延遲至明年舉行。他估計，未來若設審查委員會，會監察從政者日後的行為是否與其誓言相乎，有關安排是避免將審核的責任及壓力全放在選舉主任身上。

陳智思形容，選舉制度修改後令民主進程回到回歸初期，認為是因過去經改良的選舉制度效果不如預期，有少數立法會議員打着針對及抹黑中央等旗號，令中央擔心香港的民主路是否向正確方向前進。他稱，明白市民不願見選舉制度「去到這樣的地步」，短期內對選舉制度感失望，未必再熱心於政治，相信時間可重建大家信心。他又說，在香港參政、做官，絕對沒有需要愛黨，但強調要尊重憲法，共產黨是執政黨，不能打着推翻共產黨的旗號。

鍾國斌：雙議席單票制或令小黨消失

葉劉：新民黨有優才 可循選委入立會

有傳立法會地區直選會改劃選區，但議席會較目前的35席少，且改用「雙議席單票制」。自由黨黨魁鍾國斌接受商台訪問時稱，改動會令小政黨再難以晉身議會，建制和泛民的政黨也或會重新整合，大政黨會拿取更多議席，小政黨或會消失。他說，自由黨目前只有4個功能組別議席，選舉制度改革對該黨影響不大，未來甚至可以循新增的選委會組別，多取一兩席。

目前有兩票在立法會、都屬直選議席的新民黨，其主席葉劉淑儀昨在商台表示，按現時流傳直選會改為「雙議席單票制」，正常分佈是民主、建制派各半，對該黨具體影響要視乎選區如何劃分。至於直選議席或減至20席，她稱不擔心對新民黨這類較小型政黨不利，因將來晉身立法會可循選委會界別，新民黨有專業人士，可提供優才。她認為現時立法會功能界別的分組有很多不足，不配合現代發展，例如金融界代表只限證券、期貨經紀等傳統領域，未有顧及私募基金、金融科技等。

英：暫難估計會否就改選制制裁中國

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）昨日表示，若中國落實對香港選舉制度修改的建議，是進一步對香港自由和權利的攻擊，英方已向北京直接表達關注；英方在作出最後研判前會觀望其實際影響，暫無法估計會否對中國的行動作出制裁。

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