【Emily】43子還押寄情健身 尹兆堅褲頭減兩吋

施德來盼獲健身書

油尖旺區議員林兆彬（Ben）去探民陣前召集人岑子杰，以及另外被控港區國安法案件嘅「第二代美國隊長」馬俊文時，喺探訪室撞到還押嘅元朗區議員伍健偉、登報發起「三投三不投」嘅吳政亨，Ben話佢哋精神好好，成日做運動健身。

15分鐘探訪 尹14分鐘交帶工作

民主黨尹兆堅日前收到老婆家書，尹太喺信中寫，同仔女會因為佢而撐住，Emily聽聞阿尹收到好感動。黨友黎敬瑋探訪完透露，阿尹還押個多星期，褲頭已由38吋減至36吋，15分鐘嘅探訪時間有14分鐘都係交帶工作，仲叮囑大家頂住，話自己一定頂得住，叫大家唔使擔心。黎敬瑋話感受到阿尹「戰意高昂」。

民主黨黃碧雲就託facebook管理員同港人講自己精神唔錯，老公同同事都話佢知「好多人撐我哋」，佢對此表示多謝，寄語大家保重。劉頴匡女友黃于喬（Emilia）繼續談到男友情况，透露劉頴匡都話要多運動，因為發現自己體能比其他年紀更大嘅人差一截；又好緊張問英超愛隊車路士對愛華頓嘅戰况，但Emilia就「瞓咗冇睇」。