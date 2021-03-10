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【Emily】許智峯轉戰澳洲 全職國際游說 旅遊簽證入境 未有申庇護想法

【明報專訊】流亡海外嘅立法會前議員許智峯去年12月離港，同家人暫居英國，阿峯噚日喺facebook透露剛由英國轉抵澳洲，繼續全職投入國際游說工作，目前要先強制隔離14日；佢未有申請政治庇護嘅想法，「除非日後別無選擇，否則申請庇護會是我最後的選項」。佢回覆Emily話，自己係以旅遊簽證入境，估計最少逗留一年，其間可以多次出入境，一年後嘅去向會再作打算。

策略考慮離英 與羅冠聰更好分工

阿峯話，經歷多番內心掙扎先決定轉戰澳洲，包括考慮到國際形勢同策略，佢話見過幾次同樣流亡英國嘅前香港眾志主席羅冠聰，發現自己同阿聰有類似嘅身位，應該更好咁分工。阿峯認為，定居澳洲嘅港人唔少，但流亡澳洲嘅政治領袖較少，佢希望可以游說澳洲、新西蘭，令兩國有更強硬嘅對華取態。另外，阿峯話家人喺澳洲可以有更多嘅親友支援，「安頓好家人，就可安心走更遠的路」。

建制揶揄誰是僱主

羅冠聰喺facebook寫道，衷心祝福阿峯喺澳洲生活順利，喺國際戰線上互勉；雖然兩人日後難以經常碰面，「但多一股力量在澳洲，也是非常重要的」。建制派就揶揄許智峯。民建聯張國鈞喺facebook出帖，問香港要人點解阿峯又唔返嚟，仲加入「#走佬快活嘆世界」、「#去旅行去到盡」嘅hashtag。工聯會鄧家彪就質疑，「全職游說」嘅僱主係邊個、薪酬有幾高，「其他手足有無機會做到呢份工？」

相關字詞﹕建制派 澳洲 立法會 流亡 許智峯

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