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港聞二

十姑娘任信託受託人裁失職 何鴻章子何豹獲賠1元

【明報專訊】已故富商何東爵士長孫何鴻章的兒子何豹，於2006年入稟高院控告「十姑娘」何婉琪，指她擔任何鴻章為子女成立的兩份信託之受託人時失職，令何豹受損失。案件纏訟15年，高院昨頒下判辭，裁定何婉琪有失職，惟何豹「無心戀戰」，未能就實際損失舉出實質證據，故判他只獲1元「象徵式賠償」。

原告何豹，被告為何婉琪（2018年離世）的遺產管理人何東舜銘、何鴻章（2017年離世）及Hotung Estates Limitied。法官陸啟康在判辭中先交代背景，指何鴻章早年為子女成立兩份信託，何婉琪為委託人，何豹則為其中一名受益人。何豹認為何婉琪在3方面失職，包括何婉琪未有在何豹21歲時，告訴他兩份信託的存在；在1997至99年間，何婉琪管理其中一份信託財政時，偏坦另外兩被告；何婉琪將其中一份信託下的地皮以低於市價售出。

官稱何豹「無心戀戰」 未舉實際損失證據

陸官稱，對處理何豹索償有極大困難，除因本案歷時已久，何豹在審訊中亦「無心戀戰」，無提出足夠證據就聲稱何婉琪的失職而證明自己的實際損失，例如無找會計師為信託核數、未有對地皮自行再估價，故證據上看不到何婉琪有偏坦另外兩被告或將地皮賤賣，她唯一的失職在於無在何豹21歲時，告知他是兩份信託的受益人，或令他失去自行管理財產機會以致有損失，但何豹未能舉出證據，證明自己有任何損失，故判何豹只可獲1元「象徵式賠償」。

【案件編號：HCA1216/06】

相關字詞﹕信託人失職 何豹 何鴻章 十姑娘

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