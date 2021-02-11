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假香港郵政盜資料碌卡 訛稱派遞無人收誘點釣魚網站 120宗涉款221萬

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下市民習慣網購，警方發現，近月有騙徒假冒香港郵政發送電郵和短訊，訛稱包裹派遞不成功或欠郵費，要求收件人在虛假的釣魚網站上，輸入信用卡等個人資料。有騙徒盜取資料後「碌卡」4次，令受害人損失逾7.5萬元。警方自去年11月至今，已錄得120宗同類案件，損失金額達221萬元，呼籲市民切勿打開來歷不明的電郵或信息，亦不要點擊可疑的超連結。

警指疫下多網購 易墮圈套

網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全組）警司張天樂表示，損失金額最大的一宗個案，受害人為一名39歲男子，事主於1月11日收到自稱香港郵政發出的電郵，稱有郵包待領，電郵內附上超連結，連去偽冒香港郵政的網站。張說，事主不知誰人寄郵件給他，遂進入網站查看，並輸入信用卡資料，翌日收到銀行通知，騙徒已作出4筆網上交易，以英鎊結帳。騙徒於海外百貨公司及時裝購物網站購買時裝，令受害人損失75,200元，他其後報警。

網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮表示，過去騙徒冒充銀行或金融機構發出釣魚電郵，行騙方式已被揭發，但冒充香港郵政行騙卻是新手法，稱市民稍不留神便會誤墮圈套。他續說，疫情影響人們生活及工作習慣，多透過郵遞購買生活用品，故令人更易相信這些釣魚網站。

郵政：不會要求提供個人資料

香港郵政總監（運作）胡柏堅表示，郵差只會按郵件上的地址派遞，如果不成功，會發出領取郵件通知卡，要求收件人到指定郵局領取郵件；如地址不正確，會退回給寄件人。他強調，香港郵政不會透過電郵、社交媒體、短信要求收件人確認或提供個人資料，也不會代目的地的海關或郵政機關收取關稅。

胡提醒市民可從多種方法分辨偽冒信息，例如有許多釣魚電郵內容文法錯誤或語句不通，曾有電郵署名出現「 真誠的您的香港郵政客戶服務」，相信是由英文「yours sincerely」直譯。

他亦說，香港郵政的正確電郵是「@hkpo.gov.hk 」或「@hongkongpost.hk 」，其他電郵域名都是詐騙。此外，香港郵政的網站域名是「hkpo.gov.hk 」、「hongkongpost.hk 」或「hongkongpost.gov.hk」。

網罪科在3月1日至6日展開行動，聯絡了96間數據中心和網絡服務供應商，合共清除3部控制殭屍網絡的伺服器，移除了1798部連接殭屍網絡的電腦，和移除了183個設於本港的釣魚網站。

相關字詞﹕香港郵政 網絡安全 騙案 釣魚騙案

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