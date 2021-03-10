違機場示威禁令緩刑 人力成員藐視法庭判付40萬訟費

首宗違禁制令判刑

被告錢寶芬（60歲）在庭外強調，當天只是「等巴士」，惟在巴士抵達前已被捕，除認為判刑重，亦認為訟費不合理，形容律政司「又要錢又要人」。

法官李運騰判刑時表示，法庭命令是香港法治根基，機場則是香港作為國際社會通向世界的窗口，故本案須認真對待。李官稱，傳媒已廣泛報道本案禁制令，被告亦有正途發表意見，因此判刑須有阻嚇性，惟考慮到本案嚴重程度屬「砸界」，故判以緩刑。

辯方求情稱，被告當天單獨犯案，無用暴力、煽動他人或令他人受傷，她只是不熟悉法例，才不禮貌地向在場人員質疑禁制令內容及拒絕離開，冀考慮判處非拘禁式刑罰。李官則稱，無加刑因素非求情減刑理由，而被告亦是在前年5月涉襲擊高院保安員被判緩刑下犯案，認為辯方無足夠原因說服法庭。

根據案情，前年9月7日下午，約40至50名示威者響應網上號召，在機場客運大樓巴士總站聚集，被告帶同寫上「五大訴求」等字眼的標語坐在該處長椅。隨後機管局職員、執達主任及警員等分別透過廣播及面對面指稱被告違反禁制令，要求她離開。被告無理會，只緩慢走到巴士路線牌前，並一度質疑「一個人點樣妨擾咗你嗰個禁制令呀？」又高呼「香港人加油」等，擾攘約一小時後被捕。

【案件編號：HCMP231/20】