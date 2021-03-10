警口供存疑 8．31衝突男生暴動罪脫

案件16被告15脫罪 一囚4年

本案被告葉君誠原被控於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，與其他身分不明者參與暴動。案件昨散庭後，庭外傳來拍手聲，有人向葉說「加油！」葉當場落淚，朋友上前與他擁抱。葉君誠在庭外稱「未至於好開心，但心情已平復」，本身是YouTuber的葉稱現在最想「剪片」及「食餐好」，又呼籲港人繼續關心其他被捕及在囚者和初選47人案。

警稱被告一伙擲汽油彈

不符片段同袍供辭

姚官裁決時表示，從所有片段和證供均可見，當晚8時許有200至300人在崇光百貨外聚集堵路、叫囂、用激光筆照射警員及擲汽油彈，毫無疑問是非法集結，已構成暴動，關鍵是被告曾否參與當中。

姚官說，拘捕被告的警員11067供稱，當晚見被告與3名示威者非常靠近，其中兩人向他擲汽油彈，惟翻看所有片段，均不見警員追截示威者時有任何汽油彈或火光，另一名從後追上、協助制服被告的警員亦供稱看不見有汽油彈擲出。姚官稱，控方檢控基礎依賴拘捕警員的觀察，但法庭對其觀察存疑，故控方未能在毫無合理疑點下證明被告犯罪，裁定被告罪名不成立。

控方早前開案陳辭稱，當晚8時許超過300名示威者由灣仔步至銅鑼灣，在崇光百貨外集結堵路，有示威者向警員擲汽油彈。其間一警員目擊包括被告在內的4名示威者戴着頭盔及防毒面罩，當中兩人各拿一枚點燃的汽油彈擲向他，該警員立刻追截，最終制服並拘捕被告。被告被捕時的裝備包括頭盔、眼罩、防毒面罩、相機及手套等。

【案件編號：DCCC 46/20】