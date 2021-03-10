事主指認 呈堂片攝被告喊「你哋打人就得呀？」

J憶述，當晚約10時半乘西鐵到達元朗站，打算轉乘巴士回家，在大堂看見大量白衣人在閘外，有白衣人追打一黑衣男，J稱「唔夠膽出閘，因為佢哋手持武器」。J續說，當時有白衣人在圍欄外以木棍打他左手肘一下，「隻手痹咗」，背後的林卓廷馬上拉他去後方。

稱受襲後被林卓廷拉走 青年助擋一棍

J其後逃入車廂，多名白衣人繼續施襲，他記得當時有一名年輕人替他擋了一棍，被打至鼻樑流血。襲擊期間，他嘗試前往車頭要求車長關門，但人太多走不過去。醫療報告指出，他左手肘有擦傷、紅斑及觸痛。

控方展示J當日在大堂拍攝的相片，可見黃英傑在閘外指向鏡頭，J稱黃當時出言恐嚇閘內者。呈堂的公開片段顯示，黃曾喊「你係議員嚟㗎，你仲搞事？」之後亦有人說「你哋打人就得呀？」J稱該話亦出自黃。黃的代表律師在盤問時堅稱，該說話應為「你哋打人呀」，J不同意，更反問「使唔使休息吓睇耳科醫生？」

辯方稱聽到「你哋打人呀」

事主：你使唔使睇耳科醫生？

控辯雙方其後一度就片中說話爭論，惟最終沒有結論。J抱怨道「法官其實我啲時間好寶貴，聽日再嚟我唔得㗎！隨時冇咗份工」。6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

今天聆訊預告：

˙男事主E昨宣誓作供，今天續作供

˙E作供完畢後，事主I出庭作供

（7.21襲擊案）