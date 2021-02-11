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陷「刷單賺佣」網騙 會計竊200萬公款 68人被詐758萬 受害者為「取回損失」變共犯

【明報專訊】有詐騙集團以網上「刷單」工作招徠，誘騙求職者上網購物，以「提升指定賣家銷量」，承諾會歸還本金及提供佣金，最少68人受騙，涉款達758萬元。警方調查後，前日搗破該集團，拘捕5男1女，涉嫌串謀詐騙。其中一名被捕骨幹成員自稱曾是網騙受害者；另有受害人為「刷單」虧空公款被捕。

失業潮下「賺快錢」招徠 6人落網

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪表示，詐騙集團窺準本港失業情况惡化、市民急於搵錢心態行騙，到社交平台刊登求職廣告，以「輕鬆賺快錢」等字眼招徠，誘騙求職者到不同網上平台購物，提升指定賣家銷量「刷單」，又承諾會歸還本金及提供5%至12%不等佣金。騙徒要求求職者跳過網購平台，直接以轉帳方式存款到指定銀行戶口或虛擬銀行帳戶，惟求職者存款後，騙徒即失去聯絡。

跳過網購平台直接轉帳 收款後失聯

過去半年有最少68人受騙，涉及款項由1600至40萬元不等，騙款總額達758萬元。警方稱其中一名28歲女事主為法律業務公司的會計員，去年12月因虧空近200萬元公款助「刷單」，涉嫌盜竊被捕。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方經一連串調查後，前日突擊搜查全港多個地點，以涉嫌串謀詐騙拘捕5男1女（18至69歲），分別報稱商人、侍應、工程維修員、洗衣店員工、退休人士及大專生。警方行動中檢獲6部電腦、7部路由器、21萬元現金及48張銀行卡。

警方表示，6名被捕者包括兩名骨幹成員，其中一名骨幹成員為22歲姓麥男子，他報稱較早前曾遇網上騙案，誤以為協助詐騙集團繼續行騙便可取回所有損失，遂於短時間內開設多個傳統及虛擬銀行戶口協助收取騙款，至今共涉及38宗案件，共涉約378萬元騙款。

另一骨幹成員為57歲姓顏男子，他涉嫌營運網上無牌人民幣兌換服務，匯走過百萬騙款到內地戶口。其餘4人則曾借出個人銀行戶口，協助收取騙款換取報酬。

警方表示，去年錄得236宗網上求職騙案，較前年的66宗升2.5倍，今年1月則錄得54宗。

相關字詞﹕刷單 求職騙案

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