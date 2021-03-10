放貨櫃場過冷河圖避追蹤 海關破嬰兒汽車座椅藏冰毒

檢值3200萬冰毒拘兩人

海關港口及海域科經風險評估及分析，上月18日於元朗拆櫃場揀選檢查一個由柬埔寨經海路來港、報稱51張嬰兒汽車座椅的貨櫃。海關人員經X光檢查發現，櫃內嬰兒汽車座椅底盤有異物（圖二），打開貨櫃詳細檢查，結果於32張座椅內發現51.5公斤冰毒，市值近3200萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關執行為期17日的監控遞送行動追蹤毒販，結果發現販毒集團以9部出租貨車分批把貨物從元朗拆櫃場運往荃灣，再以另一出租貨車把貨物運往馬料水一個露天停車場擺放，擺放24小時後，販毒集團再把貨物分成3份，以3部貨車分別運往沙田、荃灣及新田一些較偏僻的工廠區，再以另外3部貨車把貨物分別送往青衣24小時運作自助出租貨櫃場內，再分成3個貨櫃分開存放。

3個貨櫃於場內擺放兩星期均無人提取，至本周日（7日），一名22歲無業非亞裔本地男到場內打開其中一個貨櫃，以貨車運走其中14箱內藏共23公斤冰毒的貨物到觀塘一工廈劏房單位。海關認為單位會成為毒品拆貨及分銷中心，遂採取行動上前拘捕該名22歲男子。海關同時派員到收貨公司的董事位於柴灣的住宅單位，拘捕一名33報稱無業本地男董事。

方向榮稱販毒集團十分熟悉本地物流業運作，以新成立公司收貨減低海關抽查風險，同時以「化整為零、化零為整」手法多次轉移毒品去向逃避追蹤，海關亦首次發現毒販利用自助貨櫃場作中轉站過冷河，認為情况安全後才提貨分銷。