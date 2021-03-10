女童虐斃案 兄長稱討厭繼母：咩都唔知就罰我

被告依次為女童Z和男童X的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪。

辯方稱曾為X慶生 X：沒印象

受害女童的兄長X昨透過視像系統作供並接受辯方盤問。代表首被告的大律師吳政煌問到，父親打屁股和要X罰站，是否旨在令他變成乖小孩，X表示不太清楚。被問到與繼母關係，X表示一開始頗喜歡繼母，但自從搬入繼外婆家即本案發生時，「佢（繼母）成日罰我，我做事有自己的原因，佢咩都唔知就係咁罰我，所以我唔鍾意佢囉」。

辯方提出，兩兄妹曾度過愉快的家庭生活，因為父親和繼母會送貼紙鼓勵，又會為X買蛋糕慶祝生日，X表示沒有印象。辯方又質疑，X在錄影會面提到被罰捱餓10多日，說法屬虛構，X表示不清楚。

庭上發生一段小插曲，現年11歲的X作供後表現緊張，一度將紙巾放入口中。法官提醒他不要這樣做，以免肚痛，X回答「我含住張紙巾好耐啦」，眾人聽罷大笑。

【案件編號：HCCC28/20】