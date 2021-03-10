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丈夫生前兩覆核爭同性平權 被拒配偶身分理後事 同志申覆核質疑歧視

【明報專訊】男同志吳翰林（Edgar）與丈夫李亦豪在英國結婚後，兩度就同性伴侶的權益提出司法覆核，官司未有最終裁決，他已於去年12月自殺身亡。李亦豪日前入稟高等法院提出司法覆核，表示無法以「配偶」身分處理吳的身後事，包括為他撒骨灰，質疑相關條文構成歧視。

李亦豪透過律師行發聲明表示，同性遺孀喪失至親後，在現行法例下無法辦理另一半的身後事，可謂雪上加霜，是次入稟是為了延續丈夫爭取同志平權的遺願。李向本報透露，丈夫提出的兩宗司法覆核未有結果，他將申請代替亡夫繼續訴訟，「相信Edgar都想我這樣做」。

英國合法結婚 在港兩度不被承認

本案答辯人為律政司長及衛生署長。入稟狀指，吳翰林受抑鬱症困擾多年，去年12月7日自殺身亡。事前，吳向李發WhatsApp信息，盼望他以配偶身分處理身後事，包括將骨灰撒落大海。及後，李陪同吳的母親往殮房認屍，法醫表示只可以由一人認屍。李表明與吳在英國結婚，屬合法配偶。法醫稱兩人的婚姻不獲香港法律承認，所以李無權處理認屍。李經歷喪偶之痛不久，認為法醫言論極為冒犯，亦貶損兩人的婚姻。

後來，吳母授權李辦理兒子的身後事，但約一星期後，李與吳母向死因庭申請豁免驗屍時，死因庭書記稱李不是死者的直系親屬，最終由吳母及吳的胞弟做申請手續。對李而言，當局再次拒絕承認同性婚姻。

亡夫遺願骨灰撒海 至今仍難履行

喪禮於去年12月底舉行，惟李與吳母的關係轉差，吳母不准李的家人出席喪禮，更撤銷當初對李的授權，改由自己全權負責兒子的身後事。故此，李仍無法履行對方遺願，將其骨灰撒落海。

入稟狀指出，現時在《死因裁判官條例》、《生死登記條例》、《公眾衛生及市政條例》以及《私營骨灰安置所條例》下，「配偶」、「近親」或「丈夫」等字眼沒有涵蓋在海外結婚的同性伴侶，已經違反《基本法》及《香港人權法案》的平等原則，應予以推翻。

翻查資料，吳生前入稟兩宗司法覆核，首案挑戰同性伴侶遺產繼承的法例，獲原訟庭裁定勝訴，惟政府提出上訴。次案挑戰房委會的居屋住客規定，該案將於4月19日審理。

【案件編號：HCAL295/2021】

相關字詞﹕司法覆核 同志平權 同性伴侶 吳翰林

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