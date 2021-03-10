外交署辦外媒領事吹風會 促真心支持一國兩制勿干內政

【明報專訊】外交部駐港公署一連兩日向領事及外國媒體就修訂香港選舉制度解說，副特派員宋如安昨日向外媒辦「吹風會」，要求外媒「真實、客觀、公正報道涉港涉華議題」，出席的包括《紐約時報》、《華爾街日報》等代表。
宋如安籲外媒代表在港「愛港，自覺守法」、真心支持一國兩制，「堅守職業道德，在報道中既不要用『美顏相機』，也不要用『灰黑濾鏡』」。他又說，不要籠統將「反對派」及「反中亂港分子」混淆，只要符合「愛國者治港」標準，與反中亂港分子劃清界限，完全可入閘，「政治天地是開闊的」。
美：中方有意將對港打壓形容為內政
外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞日前亦舉行吹風會，出席者包括59間外國駐港總領事館及歐盟駐港辦事處負責人或代表。楊義瑞說中方希望各國駐港機構恪守「不干涉內政」的「國際關係基本準則」、客觀理性看待中央政府完善香港制度的舉措等；又稱「極少數國家出於政治私利和意識形態偏見」，對中央政府修改選舉制度「說三道四、橫加干涉」，屬螳臂當車，未能阻擋香港「由亂及治」。
美國駐港澳總領事館發言人確認有派員出席。發言人稱，中國有意將對香港的打壓形容為「內政」，是無視北京的國際責任及承諾；又批評北京計劃「改革」選舉制度，對香港自治、自由及民主進程均是直接打擊，會限制港人的政治參與及行使權利。
英國駐港總領事館亦確認有派員出席，但無進一步評論。
歐盟駐港澳辦事處重申上周發表的聲明，形容有關修訂將對民主原則等帶來深遠負面影響。