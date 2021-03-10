外交署辦外媒領事吹風會 促真心支持一國兩制勿干內政

宋如安籲外媒代表在港「愛港，自覺守法」、真心支持一國兩制，「堅守職業道德，在報道中既不要用『美顏相機』，也不要用『灰黑濾鏡』」。他又說，不要籠統將「反對派」及「反中亂港分子」混淆，只要符合「愛國者治港」標準，與反中亂港分子劃清界限，完全可入閘，「政治天地是開闊的」。

美：中方有意將對港打壓形容為內政

外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞日前亦舉行吹風會，出席者包括59間外國駐港總領事館及歐盟駐港辦事處負責人或代表。楊義瑞說中方希望各國駐港機構恪守「不干涉內政」的「國際關係基本準則」、客觀理性看待中央政府完善香港制度的舉措等；又稱「極少數國家出於政治私利和意識形態偏見」，對中央政府修改選舉制度「說三道四、橫加干涉」，屬螳臂當車，未能阻擋香港「由亂及治」。

美國駐港澳總領事館發言人確認有派員出席。發言人稱，中國有意將對香港的打壓形容為「內政」，是無視北京的國際責任及承諾；又批評北京計劃「改革」選舉制度，對香港自治、自由及民主進程均是直接打擊，會限制港人的政治參與及行使權利。

英國駐港總領事館亦確認有派員出席，但無進一步評論。

歐盟駐港澳辦事處重申上周發表的聲明，形容有關修訂將對民主原則等帶來深遠負面影響。