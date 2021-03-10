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民研：一國兩制信心淨值急升 重回反修例前

【明報專訊】香港民意研究所昨日公布最新調查，結果顯示，受訪者對香港前途、中國前途、一國兩制的信心淨值（有信心減無信心比率）大增，分別為3%、34%及-5%，較半年前《港區國安法》訂立後急升21至39個百分點，重回反修例運動前的水平。

鍾劍華：數據很怪 不符社會負面氣氛

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華形容數據「很怪」，不符合近期較負面的社會氣氛，但他認同或由於上次調查評分很低，導致今次反彈升幅較大。

香港民研於上月24日至26日隨機抽樣電話訪問1000名市民，結果顯示，市民對北京中央政府的信任淨值大升27個百分點，至-2%；對台灣政府的信任淨值顯著下跌11個百分點，至-9%。

最熟悉政治人物 黃之鋒跌出十大

民研亦調查市民最熟悉的政治人物，首10名依次為特首林鄭月娥、財政司長陳茂波、前特首梁振英、立法會議員葉劉淑儀等。對比半年前調查，前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨前議員楊岳橋已跌出榜外；而林鄭月娥、陳茂波、律政司長鄭若驊獲市民提名的比率創新高。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，政治人物的知名度與媒體曝光率有關，排名較前者多出任政府公職，稱調查並未反映該人的正負面評價。來屆特首選舉2022年舉行，黃認為知名度不會影響選舉結果，指中央準備修改本港選舉制度，民主成分將大減，反而新的選委會組合需拭目以待。

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