民主派斥改選舉制倒退 方案細節未見 出戰選委否觀望

中央提出由選委會選出較多立法會議員，港區人大代表田北辰認為，新安排下可以選出一些有能力、有經驗的人加入立法會，指以往有些才俊不喜歡走到街頭參加直選，也不想在功能界別代表小圈子利益發聲，新選舉安排或能提供渠道讓這類人在議會發揮功能。他又稱參選人無論新舊，也要經選委會提名，參選人要證明有腦、有能力，才能爭取提名，指這機制或有助提升議員質素。

教協：諮詢會員意見

日前有政府消息稱，不排除原定9月舉行的立法會選舉與12月舉行的選委會選舉日期對調，就教協會否派人參選選委會，教協會長馮偉華昨稱要諮詢會員意見。至於立選，教育界前議員葉建源說，需待方案公布、得悉細節後再商討是否參選，現時抱觀望態度，但感覺方案是「相當大的倒退」。他說參選與否會視乎教協決定，而教協會與民主派商議，日後要考慮有否參選空間、參選意義有多大等。

社總：思考參選是否仍有意義

上屆社會福利界選委會選舉中，民主派全取60席，當中社總佔20席，會長倫智偉接受本報查詢稱，本月內將召開年度會員大會，討論議題包括選舉制度及民主制度，「這都令我們思考，再參選（選舉）是否仍有意義」，屆時會聆聽學者、業界的想法，現時言之尚早。

民主派在上屆選委會全取法律界30席，膺「票王」的港大法律學院首席講師張達明稱，冀待具體方案出爐後再討論，但批評今次修訂並非循序漸進，「完全是倒退」。